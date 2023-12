Ottime notizie alle porte per gli utenti Samsung che possiedono smartphone o smartwatch, è in dirittura d’arrivo un aggiornamento di importanza vitale per quanto riguarda Samsung Health, l’app principale per il monitoraggio di parametri biometrici.

Il colosso aziendale sud-coreano ha appena annunciato tramite un loro comunicato stampa una nuovissima feature di monitoraggio dei farmaci, denominata anche Medications.

Questa inedita funzionalità consentirà di fornire uno strumento apposito per la gestione dei farmaci da banco e da prescrizione tramite l’app Samsung Health sul proprio device. Tutto ciò con lo scopo di semplificare quelle che sono alcune procedure ma soprattutto per ottenere informazioni molto specifiche sui farmaci, come effetti collaterali e potenziali interazioni.

Per non farci mancare nulla, sarà possibile addirittura impostare specifici promemoria per l’eventuale assunzione dei farmaci. Inoltre, con questo nuovo update è in arrivo anche una funzione intelligente in grado di riconoscere anche i farmaci cosiddetti “forti“, impostando specifici promemoria al variare del tipo del farmaco. Qui di seguito sono riportate le dichiarazioni di Hon Pak, responsabile della salute digitale di Samsung:

“Con l’aggiunta della nuova funzionalità di monitoraggio dei farmaci, riteniamo che gli utenti saranno in grado di gestire più comodamente i propri farmaci, migliorare l’aderenza e, in definitiva, mantenere una salute migliore in generale”.

Samsung Health, altre novità e non solo

Questa nuova funzionalità di monitoraggio dei farmaci, afferma Hon Pak, è mirata ad aiutare tutte le persone a gestire meglio la propria salute attraverso una piattaforma a 360 gradi.

La nuovissima feature farà il suo debito negli Stati Uniti nel giro di pochissime settimane, con la prossima versione 6.26 dell’app Samsung Health.

Purtroppo per l’Europa potrebbe ancora volerci un po’ più di tempo, quindi, per ora, non ci resta altro che aspettare per poi usufruire a pieno di questa nuova funzionalità essenziale per la nostra vita di tutti i giorni!