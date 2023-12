Il nuovo visore Meta Quest 2 consente di esplorare il mondo della realtà virtuale, comodamente senza l’uso di cavi. Basta indossare il visore e definire l’area di gioco per tuffarti in un nuovo mondo.

Grazie al suo processore ultra rapito e ai suoi due schermi LCD ad alta risoluzione di (3664×1920 pixel), offre all’utente la possibilità di immergersi e di vivere al meglio la sua esperienza nella realtà virtuale il più realistico possibile. L’apparecchiatura audio ad alta qualità contribuisce a rendere l’esperienza più realistica e coinvolgente.

Meta Quest 2: prestazioni Hardware e Software

Il suo processore Qualcomm Snapdragon XR2 offre prestazioni migliore rispetto alla generazione precedente. Con una memoria RAM è di 6GB, contribuisce a una maggiore fluidità nell’esecuzione delle applicazioni VR complesse.

La sua progettazione pone molta particolare attenzione al comfort, con la sua fascia regolabile e il suo design complessivo permette di fare adattare a ogni tipo di testa, cerca di mantenere un peso equilibrato per tutta la sessione di utilizzo, in modo da diminuire l’affaticamento dell’utente. I controller permettono di avere un’esperienza interattiva e intuitiva grazie alle modalità di tracciamento preciso dei movimenti. Inoltre è compatibile con oltre 250 titoli, tra giochi, fitness, multiplayer e intrattenimento. Questo articolo permette protegge la tua privacy online, fornendo informazioni dettagliate attraverso le sue politiche sulla privacy, permettendo agli utenti di gestire le informazioni personali e di decidere quali dati inviare.

Il visore non è pensato solo per essere utilizzato nel mondo dei videogiochi ma può essere impiegato anche per altre attività, come l’apprendimento le scuole potranno portare i propri alunni a vedere le opere, i musei, o studiare gli eventi passati non solo dal libro ma facendoli immergere totalmente negli eventi storici per un apprendimento più coinvolgente; o per aiutare le aziende a tenere incontri online per creare e condividere le proprie idee in un ambiente tridimensionale.