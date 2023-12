La stagione calcistica, in corso a livello nazionale e internazionale, diventa ancor più avvincente con l’offerta Kena TIMVISION Promo Plus. Questa promozione, focalizzata su TIMVISION, si distingue per la sua connessione con il mondo del calcio e si presenta al pubblico con uno sconto speciale della durata di 8 mesi, rendendo il pacchetto ancora più allettante, soprattutto in vista dei sorteggi delle prossime fasi di Champions, Europa e Conference League fissati per il 18 dicembre.

Esploriamo l’offerta Kena TIMVISION Promo Plus

L’offerta offre un pacchetto completo che include la Serie A TIM, Eventi Sportivi come Europa League e Conference League tramite DAZN, Serie BKT, LaLiga Santander, e molto altro. Infinity+ arricchisce ulteriormente l’offerta con la copertura della UEFA Champions League, Film, Serie TV, e Intrattenimento. Oltre a ciò, vengono forniti 1 GB di traffico dati in 4G.

Il prezzo regolare di questa offerta è di 30,99 euro al mese, ma grazie all’attuale promozione, che sarà valida fino al 30 gennaio 2024, è possibile sottoscriverla a soli 25,99 euro al mese per i primi 8 mesi. È un’occasione imperdibile per gli appassionati di calcio che desiderano vivere un’esperienza completa di visione.

Pacchetto calcio e intrattenimento

La Kena TIMVISION Promo Plus consente di fruire dei contenuti su due dispositivi contemporaneamente, con l’avvertenza che la visione simultanea su due dispositivi è possibile solo se entrambi sono connessi alla stessa rete Internet. Una caratteristica positiva è l’assenza di vincoli di durata, permettendo agli abbonati di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento. Tuttavia, va notato che, poiché l’offerta comprende diversi servizi, la disattivazione singola di tali servizi non è possibile.

L’attivazione dell’offerta è accessibile a nuovi clienti Kena che attivano una nuova numerazione con SIM gratuita. I clienti hanno diverse opzioni per l’attivazione, che può avvenire online in modo autonomo, recandosi presso un punto vendita o chiamando il numero 181. Una volta completato l’acquisto, l’attivazione della SIM Kena apre le porte a un’esperienza ricca di contenuti sportivi e di intrattenimento.

Per quanto riguarda i pagamenti, l’offerta è legata all’utilizzo del servizio gratuito di Ricarica Automatica, garantendo un rinnovo mensile senza preoccupazioni. Questa e ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale dedicata sul sito dell’operatore. In conclusione, l’offerta Kena TIMVISION Promo Plus si presenta come un’opzione allettante, evidenziando l’impegno dell’operatore nel fornire un’esperienza completa e flessibile per gli appassionati di calcio e intrattenimento.