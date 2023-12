OnePlus Ace 3, noto anche come OnePlus 12R, sarà rilasciato a livello globale nel mese di gennaio. Alcuni esperti del settore hanno già fornito anticipazioni che svelano il design del dispositivo in arrivo e quella che presumibilmente sarà la sua scheda tecnica.

Scarseggiano ancora le informazioni su quello che sarà il costo del dispositivo nel nostro paese ma gran parte delle fonti ritengono che, OnePlus 12R arriverà insieme a OnePlus 12 ma, a differenza di quest’ultimo, sarà uno smartphone particolarmente conveniente.

OnePlus 12R vicinissimo al debutto: ecco le date del lancio in Cina e nel resto del mondo!

In Cina sarà conosciuto come OnePlus Ace 3 sarà disponibile a partire dal 4 gennaio, data nella quale l’azienda presenterà ufficialmente il suo smartphone permettendoci così di conoscere con certezza il suo design e la sua scheda tecnica. Soltanto il 25 gennaio l’azienda presenterà nel resto del mondo il suo smartphone!

Nell’attesa diversi leaker hanno già condiviso foto e video che raffigurano lo smartphone in varie colorazioni, con un corpo in metallo che esalta l’eleganza complessiva del dispositivo. Esteticamente OnePlus potrebbe aver realizzato un dispositivo che non ha nulla da invidiare ai top di gamma più recenti, presenta angoli affusolati e bordi sottilissimi, messi in risalto dalle varie colorazioni già rivelate dalle immagini trapelate.

Possiamo osservare, infatti, il OnePlus 12R in rosa/bronzo, celeste e nero ma non è ancora emerso se tutte e tre le colorazioni saranno disponibili a livello globale o soltanto in alcuni paesi.

Abhishek Yavad ha condiviso su X un video che mostra lo smartphone da varie angolazioni soffermandosi soprattutto sul comparto fotografico presente sul retro del dispositivo. OnePlus 12R (Ace 3) avrà, infatti, un modulo di forma circolare che occuperà una porzione non indifferente della scocca posteriore dello smartphone.

Secondo Max Jambor, che ha fornito una scheda tecnica abbastanza dettagliata del dispositivo, la fotocamera posteriore, pur mostrandosi elegante e dalle dimensioni generose non garantirà particolari prestazioni poiché formata da un principale da 50 MP, da un macro da 2 MP e da un ultra grandangolare da 8 MP.