Adidas accorcia i tempi su Amazon e decide di anticipare i saldi invernali, mettendo subito sul piatto una serie di ottimi sconti da non far storcere assolutamente il naso ai milioni di utenti nel mondo interessati ai prodotti del brand, generalmente più costosi di quanto si vorrebbe.

I modelli in promozione sono innumerevoli, per questo motivo vi consigliamo di aprire quanto prima il link inserito sotto diretto ad Amazon, per esempio vi riportiamo la promozione legata ad una polo da uomo, la Adidas Entrada 22 Short Sleeve, realizzata al 100% in poliestere riciclato, con chiusura Pull on dal collo alto, e completamente lavabile in lavatrice.

Adidas anticipa tutti i saldi: ecco le promozioni su Amazon

Il prodotto in questione è disponibile su Amazon ad un prezzo estremamente conveniente, se pensate che comunque oggi lo potete avere con un esborso finale di soli 14 euro, andando a risparmiare il 40% rispetto alla cifra consigliata di 25 euro prevista di listino.

Disponibile su Amazon a partire dallo scorso anno, la polo viene realizzata direttamente in Germania, la possiamo considerare a tinta unita, con il solo contrasto del logo Adidas in rilievo (di colorazione bianca). Sono disponibili ben 6 colori differenti, i prezzi potrebbero variare in relazione degli stessi, di conseguenza consigliamo di controllare direttamente le taglie che vi potrebbero interessare.

A prescindere da ciò, ricordiamo che è attivo il servizio Prime, “Prova pima, paga poi”, che permetterà al consumatore finale di ricevere la merce a domicilio, provarla senza costi aggiuntivi, per poi decidere se tenerla (ed effettuare il pagamento), oppure restituirla direttamente ad Amazon.