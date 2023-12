Oppo Zero-Power Tag si guadagna l’inserimento, da parte del TIME, nella lista delle migliori invenzioni del 2023, per quanto riguarda la categoria “Experimental”, riuscendo a raggiungere lo stesso livello di altri mostri sacri del settore, come Samsung, Sony o Apple.

Come pochi di voi forse sapranno, annualmente il TIME premia quei prodotti che riescono a risolvere vari problemi in modo creativo, pubblicandoli su un elenco di 200 invenzioni rivoluzionarie, atte proprio a cambiare il mondo. In Experimental è stato integrato quest’anno Oppo Zero-Power Tag, dimostrando un approccio completamente diverso, per mezzo del quale i dispositivi IoT possono non generare batterie inquinanti.

Oppo Zero-Power Tag: cos’è?

Presentato nel corso del MWC 2023, il prodotto è alimentato dalla tecnologia Zero-power Communication; questa consiste nella capacità di raccogliere energia RF, da bluetooth, WiFi o anche direttamente dal cellulare, riducendo al minimo il proprio consumo energetico, e di conseguenza andando a portare il tutto in dimensioni piccolissime, oltre a costi altrettanto minimi. In questo periodo l’azienda sta ottimizzando il design e la tecnologia, cercando di aggiungere anche nuove funzionalità, come il monitoraggio della salute, nella speranza di poter estendere presto l’utilizzo del dispositivo anche in ambiti differenti dagli originali.

Un prodotto comunque rivoluzionario, ricordiamo infatti non essere presente una batteria integrata, che così impedisce l’inquinamento dell’ambiente, con milioni di batterie gettate nelle discariche quotidianamente. Un forte segnale della sostenibilità che vuole raggiungere presto Oppo, con l’impegno di raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro la fine dell’anno 2050. Il tutto nella speranza di un futuro, e di un mondo, sicuramente più green per tutti.