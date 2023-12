Arylic, azienda leader nel settore della produzione di dispositivi audio di vario genere, abbraccia il Natale e gli ultimi giorni dell’anno, con il lancio di una fantastica campagna promozionale sul proprio sito ufficiale, che permetterà, sfruttando i vari codici a disposizione, di raggiungere anche uno sconto finale pari al 50% del prezzo originario di listino.

Tutte le offerte del momento, in particolar modo legate alla suddetta promozione, sono facilmente accessibili tramite questo link, vi collegherete direttamente al sito ufficiale dell’azienda, tramite il quale ricevere la merce presso il vostro domicilio. La spedizione è da ritenersi completamente gratuita al superamento dei 90 dollari di spesa, nel caso in cui non foste soddisfatti dell’acquisto, avete 30 giorni di recesso gratuito, mentre i metodi di pagamento accettati sono i classici: carte di credito di vario genere, PayPal e Apple Pay.

Arylic: i codici sconto per Natale

Per festeggiare un periodo dell’anno così importante, Arylic ha in parte rispolverato la promozione che abbiamo visto in occasione del Black Friday, ovvero una soluzione che prevede la possibilità di applicare un codice sconto direttamente su specifici modelli, la cui entità è stata preventivamente scelta dell’azienda stessa.

Nello specifico, gli utenti che vorranno acquistare uno tra A50+, H50+ o BP50, potranno aggiungere al carrello il codice XM30, per ricevere uno sconto del 30%. Volendo invece acquistare uno tra S50PRO+, RK525Speaker o HD DAC Board, la riduzione sarà del 40%, inserendo il codice XM40. In ultimo, per avere il 50% di sconto con XM50, sarà necessario aggiungere al carrello uno a scelta tra SA100 e WBC65 Speaker.