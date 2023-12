Natale, anche nello Spazio si festeggia con tanto di cenone natalizio

Il Natale è una festività celebrata non solo sulla Terra, ma anche nello spazio, dove gli astronauti hanno trovato modi unici e creativi per festeggiare. Fin dai primi Natali nello spazio, come quello dell’equipaggio di Apollo 8 nel 1968, gli astronauti hanno avuto l’opportunità di assaporare un pizzico dello spirito natalizio. Frank Borman, Jim Lovell e Bill Anders furono sorpresi di trovare nel loro cibo spaziale leccornie insolite come tacchino ripieno e bottigliette di brandy, oltre a regali da scartare.

Natale: come festeggiano gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale?

Cinque anni dopo, nel 1973, gli astronauti della Skylab 4, Gerald Carr, William Pogue ed Edward Gibson, sentendo la mancanza dell’atmosfera festosa di Natale, costruirono un albero di Natale improvvisato utilizzando lattine di cibo in scatola. Questi esempi precoci mostrano come gli astronauti abbiano sempre cercato di portare un po’ dello spirito delle feste nello spazio.

Con il passare degli anni, le celebrazioni natalizie nello spazio si sono evolute e arricchite. Oggi, gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) addobbano l’ambiente con alberi di Natale e festoni simili a quelli terrestri. Samantha Cristoforetti, nel 2014, ha condiviso immagini di sé mentre indossava un cappello di Natale e appendeva calze per la Befana sulla ISS, dimostrando come queste tradizioni continuino ad essere parte integrante delle festività anche nello spazio.

Il cibo è un altro aspetto importante delle celebrazioni natalizie sulla ISS. Gli astronauti oggi possono godere di menù speciali durante le feste, con piatti che ricordano i pasti tradizionali dei loro paesi. Anche i regali di Natale fanno parte delle festività, spediti nello spazio tramite le missioni di rifornimento pre-vacanza. Inoltre, gli astronauti hanno la possibilità di guardare film natalizi, proprio come facciamo sulla Terra.

Tuttavia, ci sono alcune differenze significative nelle celebrazioni natalizie nello spazio rispetto alla Terra. Ad esempio, il consumo di alcolici è vietato, non si usano coltelli e non ci sono sedie, quindi la cena di Natale non prevede un tradizionale brindisi seduti attorno a un tavolo.

Queste celebrazioni natalizie nello spazio non solo mantengono vive le tradizioni, ma aiutano anche gli astronauti a sentirsi più vicini a casa, nonostante si trovino a circa 250 miglia sopra il nostro pianeta. La capacità di adattare queste tradizioni terrestri alla vita nello spazio è un esempio della resilienza e della creatività umana, anche nelle circostanze più inusuali.