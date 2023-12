Logitech è un’azienda che da sempre convince milioni di utenti all’acquisto di suoi prodotti, garantendo una qualità ben superiore al normale, sia in ambito lavorativo, quindi per prodotti legati all’ufficio, che quello gaming, appunto con la serie Logitech G.

Il modello di mouse di cui vi parliamo oggi è il Logitech G G502 Hero, un prodotto dedicato al gaming da prestazioni elevate, integra il sensore HERO a 25K (quindi con una elevata sensibilità e 25’600DPI), e tutti quegli orpelli estetici che caratterizzano dispositivi del settore, come appunto LED RGB sulla superficie, ed un design più aggressivo di un MX Master, ad esempio (sempre di Logitech).

Logitech: il mouse da gaming che costa poco

Il mouse in questione, che ricordiamo essere Logitech G G502 Hero, viene commercializzato ad un prezzo consigliato di 92,99 euro, ed in questo periodo è stato scontato da Amazon del 42% rispetto al valore originario, raggiungendo il valore finale di soli 52,90 euro, un’occasione imperdibile nel caso in cui vogliate acquistare un prodotto di ottima qualità generale.

Sulla superficie si trovano ben 11 pulsanti programmabili, così da poter personalizzare al massimo l’esperienza, è presente la memoria integrata che aiuta appunto a memorizzare più configurazioni, ed oltretutto sono disponibili pesi regolabili, per riuscire ad adattare al massimo il mouse secondo l’esperienza finale del consumatore. E’ un prodotto con filo, ciò sta a significare che deve sempre essere utilizzato collegato ad una porta USB, ma allo stesso tempo diventa perfettamente compatibile con un qualsiasi notebook, PC, laptop o similari in circolazione. Per i dettagli vi potete collegare direttamente al link Amazon che trovate direttamente poco sopra.