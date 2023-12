La nota azienda Epic Games Store continua la sua fantastica proposta per questo Natale. Anche quest’anno, infatti, è stata resa disponibile la promo con cui tutti gli utenti potranno ricevere e scaricare gratuitamente senza costi un videogioco al giorno sul proprio dispositivo. La promo in questione è ormai iniziata da qualche giorno, e siamo ormai arrivati al settimo videogioco gratuito.

Epic Games Store, arriva finalmente il settimo videogioco gratuito per Natale

Epic Games Store ha da poco reso disponibile al download senza costi aggiuntivi il suo settimo videogioco per Natale. Come già accennato in apertura, infatti, anche per quest’anno gli utenti potranno sfruttare la fantastica promozione natalizia resa disponibile dall’azienda. La promo è iniziata da diversi giorni, ormai, e gli utenti potranno ora scaricare il settimo videogioco senza costi.

Si tratta in particolare del videogioco spaziale denominato The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition. Gli utenti potranno avere accesso gratuitamente senza costi a questo videogioco dal 25 dicembre e fino a quando l’azienda non annuncerà il videogioco gratuito successivo. Consigliamo a tutti gli utenti di affrettarsi per non lasciarsi sfuggire questo fantastico videogioco gratuito per Natale.

Vi aggiorneremo comunque non appena Epic Games Store annuncerà ufficialmente l’ottavo videogioco incluso con la promozione natalizia. Ricordiamo comunque che fino ad ora l’azienda ha già annunciato diversi videogiochi davvero interessanti e sempre scaricabili gratuitamente senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti con un account ad Epic Games Store. Tra questi, ricordiamo ad esempio il videogioco Art of Rally, ovvero il quarto videogioco gratuito della nuova promo di Natale di Epic Games Store.