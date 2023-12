La Passkey tramite impronta digitale rappresenta un passo avanti significativo nella protezione degli account e nella prevenzione di accessi non autorizzati. Questa iniziativa sottolinea l’impegno continuo di WhatsApp nel migliorare la sicurezza degli utenti e nel fornire strumenti avanzati per proteggere le informazioni personali. Il Team di sviluppo, come molti sanno, è sempre a lavoro per offrire agli utenti la miglior esperienza possibile, soprattutto dal punto di vista della privacy. Già prima, infatti, WhatsApp era famosa per l’utilizzo della crittografia end-to-end.