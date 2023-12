Il noto operatore telefonico Iliad ha proposto ormai da tempo la super offerta denominata Iliad Flash 180. Come da tradizione di questa gamma, si tratta di un’offerta davvero esagerata ma in versione limitata. Gli utenti avranno infatti ancora poco tempo per poter attivare l’offerta in questione, dato che ormai sta per scadere la sua disponibilità.

Iliad, sta per scadere la disponibilità della super offerta Iliad Flash 180

Gli utenti interessati avranno ancora poco tempo per poter attivare sul proprio numero la super offerta mobile denominata Iliad Flash 180. Come già accennato in apertura, infatti, questa super offerta di Iliad è un’edizione limitata, quindi non sarà disponibile sempre all’attivazione.

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale di Iliad, infatti, questa offerta sarà disponibile all’attivazione soltanto un altro giorno. Gli utenti dovranno quindi affrettarsi per non lasciarsi sfuggire questa super offerta. Iliad Flash 180 dispone infatti di un bundle mensile piuttosto interessante. Nello specifico, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 180 GB di traffico dati per navigare anche con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. Il tutto ad un costo di soli 9,99 euro al mese.

Ricordiamo comunque che l’operatore dispone anche di altre offerte interessanti. Tra queste, c’è ad esempio l’offerta denominata Iliad Giga 100. Quest’ultima ha un costo più basso di 7,99 euro. Il suo bundle mensile comprende 100 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Per chi ha bisogno solo di giga per navigare, rimane poi l’offerta Iliad Dati con 300 GB al mese ad un costo di 13,99 euro al mese.