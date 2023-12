Il WiFi potrebbe essere la causa della vostra insonnia. Anche se non avete mai sentito parlare di nulla di simile, la suddetta notizia è stata confermata, proprio di recente, dalla scienza.

Negli ultimi anni, sembra che i casi di insonnia abbiano riguardato un numero sempre più ampio di soggetti. A causa dello stress accumulato durante la giornata, sempre più persone hanno dichiarato di avere serie difficoltà nel riuscire ad addormentarsi la notte. Di conseguenza, anche al mattino persiste quel senso di stanchezza cronica e sfinimento di cui diventa sempre più difficile riuscire a liberarsi.

Ebbene, seppur sia opinione comune pensare che l’insonnia sia causata da particolari eventi psicologici o da un senso di stress generale, gli scienziati sembrano aver trovato una risposta molto diversa, che nessuno avrebbe mai preso in considerazione.

La causa principale dell’insonnia ? Il WiFi.

WiFi, se non riesci a dormire è tutta colpa sua

Gli scienziati sembrano non avere dubbi a proposito, la maggior parte dei casi di insonnia sono causati dal WiFi!

Ma vediamo meglio che cosa accade.

Secondo la ricercatrice Magda Havaş, lasciare il telefono e il WiFi accesi durante la notte può danneggiare seriamente la nostra salute e soprattutto il nostro cervello. Il motivo è semplice: i fili presenti nei muri.

Il WiFi e perfino il cellulare sembrano essere immagazzinati all’ interno del nostro corpo e quindi nel sistema nervoso centrale. Questi inviano continuamente una tipologia di segnali che, in genere, il nostro cervello riceve durante la giornata e che ci consentono appunto di restare svegli.

Di conseguenza, ricevere questi impulsi di notte procura il medesimo effetto. Noi cerchiamo di addormentarci ma il nostro cervello, a causa di questi segnali diversi, resta sveglio.

Ovviamente date le circostanze sarebbe consigliabile non accendere il Wi-Fi durante la notte, potreste per esempio spegnere semplicemente l’interruttore sul retro del modem e riaccenderlo al mattino. Per quanto riguarda il cellulare, se non volete spegnerlo, potete almeno provare a metterlo in un’altra stanza. Aggiungete una piccola tisana o comunque un piccolo aiuto da zinco e magnesio e riuscirete a dormire senza alcun problema !

Provare per credere !