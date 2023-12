WindTRE, le offerte 5G sono molte: eccole qui a distruggere Vodafone

Come tutti i gestori italiani che lanciano offerte di gran livello, anche WindTRE vuole tenere il passo. Non sarà di certo semplice fronteggiare i gestori come quelli virtuali che ogni mese mettono a disposizione prezzi bassissimi e tanti contenuti, ma l’azienda ci sta provando.

Forte dei suoi anni di esperienza e della fusione che unì ormai qualche anno fa i due provider in un’unica forza, WindTRE proverà a dare scacco alla concorrenza.

WindTRE: arrivano le nuove offerte con tutto incluso, c’è anche il 5G

Per battere tutti gli altri gestori italiani questa volta l’obiettivo di WindTRE è avere grande continuità. Molto probabilmente il provider ci riuscirà visto che durante il periodo natalizio ha deciso di mettere i bastoni tra le ruote soprattutto ai gestori virtuali.

Conscia della sua grande forza, l’azienda è stata quindi protagonista nell’ultimo mese di dicembre, proponendo svariate opzioni. Queste fanno parte di un piano ben preciso, ovvero quello di finire alla grande il 2023 per cominciare nel 2024 con un grande slancio.

Le offerte in questione sono in realtà quattro, articolate tra soluzioni in 4G e in 5G. Come le altre volte, l’obiettivo sarà quello di rubare tanti utenti ai gestori concorrenti. Ecco l’elenco: