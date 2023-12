Questa è la TRUFFA di oggi che ruba soldi dalle carte di CREDITO

Ancora una volta una truffa, un inganno bello e buono che riesce a mettere in difficoltà le povere persone che ci cascano. Il messaggio si presenterà con una sorta di invito ad entrare su un sito di incontri dove la fantomatica donna che scrive dichiara di aspettare la persona che riceve la mail.

Una nuova truffa sta girando da giorni, ecco il testo che se arriva può farvi male

Tutto comincia con un saluto che in realtà fa anche un po’ ridere. Ovviamente, come è stato mandato a voi, sarà stato mandato a tante altre persone nella speranza che qualcuno possa cascarci. State attenti e non cliccate assolutamente sul link che di solito si trova verso la fine.

“Ciao, vorrei offrirti una conoscenza tra me e te.

Mi chiamo Alaia e sono venuta qui la settimana scorsa come parte di un programma di scambio di un anno. Dal momento che non ho ancora trovato amici e fan qui, ti suggerisco di determinare il momento giusto insieme e organizzare appuntamenti sessuali. Spero ti sia piaciuta la mia idea semplice e interessante?

Voglio dire subito che sono molto depravato e pronto per qualsiasi fantasia. Allego il percorso al mio profilo e aspetto il tuo messaggio, nickname Pixie_Alaia. Nel mio profilo troverai il mio numero whatsapp e le mie foto. Sto aspettando il tuo messaggio con desiderio.”

State quindi molto attenti visto che in molti ci sono cascati con tutte le scarpe e hanno avuto molti problemi visto che i malviventi sono riusciti a risalire anche all’account di home banking.