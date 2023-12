La Epic Games dovrà effettuare questo aggiornamento, dato che dal rilascio del nuovo capitolo sono presenti alcuni bug segnalati dagli utenti. In più hanno anche preparato alcune cose che saranno di notevole importanza per la prima patch del nuovo capitolo che avverrà nelle prossime settimane, il rilascio sarà automatico e completamente gratuito. Ecco cosa cambierà con il nuovo aggiornamento.

Fortnite: verranno modificati gli armadietti

Prima di tutto verranno cambiati gli armadietti; Il posto in cui sono conservati tutti i cosmetici mostrerà in maniera corretta dopo l’aggiornamento la rarità delle skin, cioè dei personaggi, e degli oggetti, dato che prima non veniva mostrato in maniera corretta, con l’assenza dell’indicatore visivo all’interno del menù.

La velocità di movimento verrà aumentata

La velocità di movimento verrà aumentata perché le nuove animazioni, secondo molti giocatori, sono molto più lente di quelle precedenti. La Epic Games manterrà le vecchie animazioni, aiutando i giocatori a raggiungere lo stesso ritmo di prima, grazie alle loro accelerazioni.

Verranno aggiunte nuove skin a tema Tartarughe ninja

Verranno anche aggiunte nuove skin degli strumenti per Fortnite Festival a tema tartarughe ninja, quindi per chi voglia fare una partita può scegliere di utilizzare queste nuove skin.

Tornerà il rampino da ghiaccio

Tornerà anche il vecchio rampino da ghiaccio; ha la stessa funzionalità del normale rampino, con l’aggiunta dell’effetto di stato piedi congelati.

L’inventario di Lego Fortnite sarà più grande

L’aggiornamento riguarderà anche Lego Fortnite. L’inventario avrà una capacità massima per le risorse di 50, e quindi si potranno trasportare più risorse in meno slot dell’inventario.