Lo si sa, la distrazione mentre si guida, è una delle cose, se non la cosa più pericolosa che si possa fare mentre si è al volante.

Non si mette solo a rischio la propria incolumità, ma si creerebbero danni per tutti gli utenti della strada. Fatta questa doverosa premessa, è fondamentale che in alcuni momenti della guida stradale, ci sia bisogno di rimanere connessi, in tutti i contesti.

Ed è proprio per provare a venire incontro agli autisti, Google ha creato Android Auto, l’inedito software per la mobilità stradale. Non solo è utilizzato per semplificare alcune operazioni durante la guida, ma anche per dare la possibilità di poter fare determinate cose specifiche in maggiore sicurezza.

Android Auto: I requisiti per ottenerlo

Se disponete di un dispositivo Android che possiede la Versione 8.0 o superiore, ti serve soltanto installare codesta app, se invece il tuo device è dotato della versione Android 10 o superiore, tutto ciò non servirà poiché il software è già pre-installato sul tuo telefono!

Android Auto: Un applicativo essenziale nelle automobili

Ma cosa può offrire veramente questo applicativo? Bene, possiamo definire Android Auto come un applicazione essenziale per la propria autovettura.

Ecco qui sotto riportate le sue funzioni principali:

Navigazione step-by-step

Supporto per le chiamate telefoniche

Assistente vocale

Riproduzione messaggistica e audio

Alcune precisazioni a riguardo

Va ben precisato che per i vecchi dispositivi che eseguono versioni antecedenti ad Android 10, potrebbe esserci il bisogno prima di aprire l’app Android Auto sul proprio telefono, per poi successivamente collegare un cavo USB alla porta principale del veicolo per poi infine avviare l’app sul display dell’auto.

Cosa completamente diversa, e molto più semplificata per i dispositivi più recenti, che dovrebbero far comparire a schermo sin da subito il software se installato sul proprio device.

Google è riuscita anche nell’intento di integrare su Android Auto, un elenco di vaste app per garantire il massimo supporto possibile al guidatore, garantendogli anche un‘ampia gamma di scelta.

Ecco alcune app supportate su Android Auto:

Google Maps

Waze

Spotify

Amazon Music

Apple Music

SoundCloud

WhatsApp

Telegram

Facebook

Cosa ne sarà del futuro?

Sicuramente possiamo inquadrarla come un’app che farà molto parlare di sé, indubbiamente creerà pareri contrastanti fra gli utenti utilizzatori. È complicato pensare se il software applicativo di Google possa durare nel lungo andare o meno, ma sicuramente, una certezza di cui bisogna prendere atto, è che funziona correttamente.

Sicuramente non sarà lo strumento perfetto, i difetti ci saranno come potranno anche esserci nel futuro, ma tutt’ora è il top di gamma per quanto riguarda la sicurezza durante la guida. Se le premesse sono queste, Android Auto ha un futuro splendente che gli aspetta, tutt’ora è indubbiamente il software più accessibile e completo in circolazione.