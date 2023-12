Splendida notizia per gli appassionati delle corse! È infatti in arrivo un’esclusiva patch per quanto riguarda F1 Manager 23, il gioco di corsa manageriale griffato Frontier, la società britannica con sede a Cambridge.

Questo inedito aggiornamento è mirato a risolvere alcune peculiari specifiche, andando a rendere il gioco molto più godibile con un esperienza di gameplay migliorata per gli utenti. Andiamo subito a spulciare le innumerevoli novità:

F1 Manager 2023: Corsa Stabile

Il problema che forse rendeva caratteristico il gioco F1 Manager 23, era proprio quello riguardante alcune animazioni interrotte e varie anomalie del gioco durante lo svolgimento della gara. Frontier ha subito cercato di mobilitarsi riguardo all’espandersi di tali bug e anomalie differenti nel gameplay del gioco.

La nuovissima patch 1.10 che è in dirittura d’arrivo, punta a cancellare completamente quelle che sono le innumerevoli problematiche segnalate dagli utenti.Sicuramente si andrà a correggere quello che è il ritaglio delle animazioni. Si andranno anche ad effettuare aggiornamenti per quanto riguarda la grafica dei vari circuiti presenti nel gioco con l’obiettivo di migliorare sensibilmente la simulazione in gara in specifiche condizioni.

Questo update va anche a risolvere un anomalo arresto di F1 Manager durante un’indagine su varie collisioni che coinvolgevano più autovetture. Ulteriori miglioramenti verranno sicuramente apportati anche per migliorare le prestazioni per quanto riguarda la stabilità della GPU. Sono state anche apportate ulteriori modifiche al gameplay per quanto riguarda la simulazione di gara.

Il tutto per poter offrire un’esperienza di gioco fluida e immersiva, in grado di coinvolgere l’utente finale. Le monoposto in pit-lane non vengono più trattenute all’interno di essa per evitare il traffico.

Notevoli aggiunte anche dal lato della gestione gomme: Ora il loro tasso di usura viene modificato a seconda delle tattiche adottate in gara. Modifiche secondarie sono state apportate anche alla funzione “Evita cordoli”, d’ora in poi si andrà a ridurre la velocità del pilota in maniera molto più opportuna.

Un aggiornamento necessario

Non è sicuramente una novità secondo la quale F1 Manager venga ritenuto pieno di bug. Ma stavolta Frontier non vuole farsi cogliere impreparata, e con questa nuova patch punta a dare una svolta al gameplay del noto gioco di corse.