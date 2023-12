In Italia, l’IPTV e la questione del pezzotto sono al centro dell’attenzione in vista del lancio imminente della piattaforma Piracy Shield. Nel frattempo, una storica sentenza della Corte di Giustizia Europea ha scosso il mondo del calcio, che ha riconosciuto la posizione di monopolio dell’UEFA, aprendo la strada alla possibile organizzazione di tornei di proprietà.

Bernd Reichart, CEO della società A22 dietro il progetto Superleague, ha annunciato la possibilità di fruire gratuitamente in streaming delle partite. La visione della compagnia indica un addio agli abbonamenti tradizionali, come dichiarato dall’AD in un’intervista all’ANSA.

Il calcio diventa “bene” comune e gratuito

In precedenza, Reichart aveva menzionato la piattaforma Unify, progettata per connettere direttamente i tifosi ai club e offrire lo streaming gratuito delle partite. Durante l’intervista, il dirigente ha sottolineato che venderanno i futuri piani ai tifosi in modo diretto dando loro l’opportunità di connettersi con chi ha la loro stessa passione, in qualunque parte del globo. Come si dice? Il calcio (o lo sport) unisce i popoli. Secondo A22, l’idea di offrire gratuitamente le partite nasce dalla convinzione che il calcio di alta qualità possa raggiungere un vasto pubblico mondiale, creando un valore eccezionale e contribuendo a eliminare la pirateria, stabilendo un legame globale tra club e tifosi. In questo modo il colpo alla pirateria e alla diffusione illegale delle partite in diretta sarebbe enorme.

Reichart ha evidenziato che la Superlega, nella sua visione, è stata studiata anche per soddisfare alcuni requisiti commerciali. La convinzione è che la singolarità del contenuto calcistico consentirà di offrire gratuitamente il calcio ai fan, promuovendo al contempo un forte legame tra gli appassionati e i club a livello globale. L’annuncio di regalare gratuitamente lo streaming delle partite della Super League rappresenta una svolta significativa nella concezione degli abbonamenti tradizionali nel mondo del calcio. La visione di A22 riflette una prospettiva innovativa che cerca di abbattere le barriere tradizionali, donando ai tifosi un accesso diretto e gratuito alle emozioni del calcio.