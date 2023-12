Il periodo natalizio del 2023 ha portato con sé non solo la gioia delle festività, ma anche un “momento riscatto” per i videogiocatori amanti del mondo mobile. Mentre molti si concentrano sui giochi gratuiti per PC offerti dall’Epic Games Store, c’è un’altra opportunità altrettanto interessante che si sta svolgendo nel vasto universo degli smartphone Android: la possibilità di riscattare giochi che un tempo erano a pagamento.

Questo fenomeno non solo rende felici gli appassionati di giochi mobili, ma offre anche una varietà di opzioni in termini di genere. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, sono disponibili numerosi titoli che possono essere riscattati gratuitamente, permettendo agli utenti di godere di esperienze di gioco premium senza dover sborsare un centesimo.

App giochi gratis a Natale su Android

Uno dei giochi che ha catturato l’attenzione è “Stickman Legends Offline Game” in precedenza a pagamento al prezzo di 0,79 euro. Con oltre 10 milioni di download, questo gioco offre un’esperienza avvincente che mescola azione e avventura. Allo stesso modo, “Summoners Era Idle Strategy” prima a 0,69 euro, ha superato le 100.000 installazioni, dimostrando la sua popolarità tra gli amanti degli strategici.

Se siete appassionati di corse automobilistiche, “MR RACER Premium Racing Game” potrebbe essere la scelta ideale. Con più di un milione di download e un costo iniziale di 5,49 euro, ora è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti Android desiderosi di sfrecciare a tutta velocità su piste mozzafiato.

Per gli amanti degli RPG, “Mystic Guardian PV Action RPG” offre un’esperienza coinvolgente che in passato avrebbe richiesto un investimento di 3,69 euro. Tuttavia, ora è accessibile a tutti coloro che vogliono immergersi in un mondo fantastico senza spendere nulla.

La lista continua con “Highway Game”, “Merge City Premium Home decor”, “Ruby Square”, “The Dark RPG 2D Roguelike Pro”, “Strike Royale Gun Shooter Pro”, “Live or Die 1 Survival Pro”, “Shadow Survival Offline Games” e “Neo Monsters”, tutti titoli che erano inizialmente a pagamento ma ora sono liberamente scaricabili. Ognuno di essi ha raccolto migliaia, se non milioni, di download, dimostrando l’apprezzamento degli utenti per queste offerte speciali.

È però importante ricordare che il Play Store è in costante evoluzione, e le offerte potrebbero terminare improvvisamente senza preavviso. Non essendoci tempistiche specifiche di validità per queste iniziative, è consigliabile agire prontamente per approfittarne. Va anche sottolineato che, nonostante i giochi siano accessibili gratuitamente, molti di essi potrebbero presentare acquisti in-app e annunci. Elemento questo molto comune nell’ambito dei giochi per dispositivi mobili. Gli utenti devono dunque valutare attentamente le condizioni prima di immergersi nelle loro nuove avventure virtuali.