L’azienda Xiaomi ha annunciato il rilascio per i dispositivi in tutto il mondo, del nuovo piano interfaccia HyperOS. Una nuova interfaccia che permetterà all’utente di interagire in maniera decisamente più fluida e funzionale con il dispositivo, migliorandone così l’esperienza.

Come, quando e dove sarà rilasciata da Xiaomi la nuova interfaccia?

La nuova interfaccia utente creata per i possessori di dispositivi Xiaomi, sarà rilasciata non so tutti, almeno per il momento, ma solo su alcuni modelli precisi. I modelli presi in considerazione, sono i telefoni Xiaomi 13, 13 Ultra, 13 Pro, 13T e 13T Pro, ovvero i modelli recentemente usciti sul mercato. La società comunque ha dichiarato che espanderà il campo dei modelli e dispositivi tra Redmi e Xiaomi che saranno in grado di supportare HyperOs. Attualmente l’azienda ha stabilito anche una data ben precisa per il rilascio di HyperOs sui modelli POCO. Il modello che avrà per primo questa interfaccia utente sarà il POCO F5 anche se non conosciamo la data esatta del rilascio che verrà comunicata a breve.

Che miglioramenti importerà questa nuova interfaccia sui nostri dispositivi Xiaomi? Questa nuova interfaccia utente permetterà di avere un comportamento più fluido del dispositivo, come citato in precedenza. Avrà dei gesti avanzati, widget completamente rifatti, opzione di personalizzazione del dispositivo ampliate e migliorate per adattarsi ad ogni tipo di utente e anche delle transizioni più uniformi. L’azienda probabilmente non rilascerà mai l’aggiornamento di HyperOS per i dispositivi più datati, perchè essi devono ancora ricevere l’aggiornamento MIUI per Android 12. Quindi i possessori dei Redmi, Xiaomi e POCO più vecchi dovranno aspettare un tempo più prolungato o cambiare dispositivo per usufruire della nuova interfaccia HyperOS. Questa interfaccia quindi è progettata per rendere i nuovi modelli del colosso, veloci e performanti come i nuovi dispositivi Samsung ed Iphone, pur mantendone un costo adeguato di acquisto.