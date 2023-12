Oggi, le aspettative sulla tecnologia di traduzione sono elevate, anche se limitate alla comprensione dei suoni umani e delle diverse lingue parlate nel mondo.

Con la maggior parte degli smartphone, è possibile chiedere il prezzo di un articolo in un negozio e comprendere la risposta nella lingua del commerciante. Tuttavia, questi software hanno dei limiti: presuppongono che parli una sola persona e necessitano di una connessione dati per funzionare con i server che gestiscono la traduzione.

Questa soluzione può essere adeguata per una vacanza occasionale, ma non per situazioni più complesse come la negoziazione di un accordo commerciale o l’apertura di una filiale locale senza padroneggiare la lingua del posto. In questi casi, una scelta potrebbe essere quella di utilizzare dispositivi come gli auricolari traduttori AI TimeKettle WT2 Edge, che offrono traduzioni simultanee in quaranta lingue.

Nonostante non siano economici, questi auricolari rappresentano un investimento considerevole. Sono davvero convenienti? Le loro capacità di traduzione in tempo reale e la copertura linguistica possono essere fondamentali per superare le barriere linguistiche in contesti professionali. La decisione di acquistarli dipenderà dalla frequenza con cui ci si trova a interagire in lingue straniere e dalla necessità di una comunicazione fluida in tali situazioni.

Design

Prima di addentrarci nel dettaglio delle cuffie traduttrici WT2 Edge, è fondamentale fare un confronto con i precedenti prodotti della TimeKettle, i modelli WT2 Plus e M2. Questi ultimi, ancora in vendita, hanno posto le basi per l’evoluzione verso il WT2 Edge.

Il modello WT2 Plus si distingueva per la sua capacità di traduzione simultanea unidirezionale, grazie a cuffie di grandi dimensioni dotate di cuffie per un utilizzo prolungato e un’autonomia di circa cinque ore. Queste cuffie, vendute attualmente a 179 euro, erano pensate esclusivamente per la traduzione.

Con il M2, TimeKettle ha ridotto ulteriormente le dimensioni delle cuffie Bluetooth, passando dai 10g del WT2 Plus a soli 5.4g per cuffia. Questo modello, ha un prezzo accessibile di 99 euro e aggiunge la possibilità di ascoltare musica o rispondere a chiamate, oltre alla funzione di traduzione.

Il WT2 Edge rappresenta il passo successivo: mantiene il peso ridotto del M2, ma introduce la traduzione simultanea bidirezionale, riconoscimento vocale direzionale e riduzione intelligente del rumore. Ritorna al limite del WT2 Plus, non essendo utilizzabile per ascoltare musica o effettuare chiamate. Secondo TimeKettle, il punto di forza del WT2 Edge è la sua sofisticata tecnologia di traduzione, che promette un’accuratezza e una velocità di traduzione notevolmente migliorate. Queste cuffie sono anche le più costose finora prodotte dall’azienda.

All’apertura della confezione, ciò che colpisce immediatamente del WT2 Edge è la ridotta dimensione della custodia rispetto a quella del WT2 Plus e M2. La scatola è quasi piccola quanto quella degli AirPods di Apple, estremamente compatta.

La custodia funge non solo da protezione per le cuffie durante il trasporto, ma anche da caricatore. Sebbene le cuffie abbiano un’autonomia di sole tre ore per carica, la custodia può ricaricarle tre volte grazie a una batteria interna, estendendo così la durata operativa a un effettivo totale di 12 ore senza necessità di collegarsi a un caricatore Type-C.

Il tempo di ricarica è di 90 minuti, quindi non è possibile ottenere 12 ore consecutive di utilizzo.

Dal punto di vista del design, queste cuffie presentano un aspetto elegante, non radicalmente diverso dalle costose cuffie Bluetooth. Tuttavia, in termini di funzionalità, sono decisamente uniche.

Utilizzo e funzionalità

Per utilizzare le cuffie WT2 Edge è necessaria un’applicazione disponibile sia per Apple iOS che per Android. L’app, unica indipendentemente dall’hardware TimeKettle utilizzato, è compatibile con le cuffie WT2, M2, WT2 Edge.

Una volta avviata l’app, è necessario abbinare le cuffie attraverso di essa, poiché il tentativo di connessione come dispositivi audio Bluetooth convenzionali risulta non compatibile. Abbiamo notato che le cuffie rifiutano di abbinarsi se rimangono nella custodia di ricarica, ma l’abbinamento avviene rapidamente una volta estratte dalla scatola o indossate.

Un aspetto peculiare dell’app è che, senza chiedere prima le lingue desiderate, consente di selezionare una delle quattro modalità disponibili. Per impostazione predefinita, una lingua è impostata su Cinese (Semplificato) e l’altra su Inglese. Per modificare queste impostazioni è necessario accedere a un sottomenu dell’app dove è possibile selezionare le due lingue da tradurre.

Attualmente, sono disponibili 40 lingue e 93 accenti, inclusi 20 specifici per i dialetti spagnoli. Per traduzioni in tempo reale è richiesta una connessione internet, ma è disponibile anche una modalità offline per sette lingue. Ulteriori traduzioni offline possono essere acquistate con crediti Fish, al costo di cinque crediti ciascuna.

Le quattro modalità offerte dall’app sono Simul, Touch, Speaker e Group Chat.

La modalità Simul, abbreviazione di simultanea, è pensata per condividere un auricolare con la persona con cui si vuole conversare. Ciò che impressiona di questa soluzione è la sua capacità di gestire persone che parlano simultaneamente senza problemi, rendendo il flusso della conversazione più fluido.

Per chi non desidera affidare hardware costoso a estranei, la modalità Speaker permette di tenere l’auricolare, utilizzando il telefono per comunicare con l’interlocutore straniero. Gli auricolari funzionano ancora come microfoni per catturare entrambi i lati della conversazione, ma non è necessario dare nulla all’altra parte. La modalità Touch è una variazione di Simul, che permette di disattivare e riattivare gli auricolari toccandone il lato. Questa modalità è ideale per conversazioni a tre, dove si può scegliere di non tradurre tutto ciò che si dice, evitando confusione per l’interlocutore che parla un’altra lingua.

La modalità finale, Group Chat, è pensata per videoconferenze dove fino a 30 persone possono partecipare a un incontro senza la necessità di parlare una lingua comune.

Utilizzare questa funzione è semplice: basta creare un gruppo e invitare altri a unirsi. Una volta definito il gruppo, le traduzioni vengono automaticamente convertite in chat testuali per chi desidera solo seguire ciò che viene detto.

Per le aziende disposte a investire in un paio di questi dispositivi per tutto il personale, questa potrebbe essere una funzionalità estremamente potente. Tuttavia, a seconda della tecnicità delle conversazioni, potrebbero esserci limitazioni nella traduzione di parole tipicamente parlate e non di frasi e termini specifici di alcuni settori.

La traduzione è rapida e per lo più accurata se si parla chiaramente, e gli auricolari sono abbastanza comodi da indossare per periodi prolungati. La comodità è soggettiva, ma il prodotto include ganci per l’orecchio e cuscinetti morbidi, evidenziando il tentativo dei progettisti di renderlo accessibile alla maggior parte delle persone.

Conclusioni

Il costo di queste cuffie è elevato, specialmente se si opta per l’edizione Offline con i 30 crediti necessari per le traduzioni offline aggiuntive.

Nei nostri test, queste cuffie hanno dimostrato la capacità di facilitare una conversazione dinamica, evitando l’andamento staccato tipico di alcune tecnologie di traduzione. La natura bidirezionale del WT2 Edge funziona bene anche con un notevole sovrapporsi di dialoghi, un aspetto che riflette la tendenza umana a interrompere gli interlocutori, specialmente quando si anticipa il finale delle loro frasi.

A parte il prezzo, ci sono due questioni che solleviamo riguardo a questi dispositivi. La prima è la scelta curiosa di regredire nel design, rendendoli incompatibili con le funzioni di cuffie standard.

Se si sta traducendo e si riceve una chiamata, è necessario rispondere tramite telefono anziché usufruire di una possibile opzione di pausa-per-chiamata, il che potrebbe risultare molto scomodo. La spiegazione di TimeKettle è: “WT2 Edge è un traduttore vocale professionale e non supporta funzioni come l’ascolto di musica e le chiamate telefoniche“. Questa logica appare poco convincente, considerando che i TimeKettle M2, pur essendo dispositivi di traduzione wireless, funzionano anche come cuffie. Perché allora il WT2 Edge non dovrebbe offrire la stessa funzionalità?

Il nostro secondo problema riguarda il fatto che, sebbene la scatola sia piccola e facile da trasportare, non viene fornito nulla per contenere gli altri accessori come ganci, cuffie e cavo di ricarica. Anche se non si utilizzano ganci e cuffie, non c’è spazio per riporre il cavo di ricarica. A questo prezzo, includere una scatola che contenga tutta la soluzione, che non sia di cartone, sembrerebbe un’aspettativa ragionevole.

Mettendo da parte queste considerazioni, come dispositivi di traduzione, il WT2 Edge è impressionante nell’uso: rispondere in pochi secondi a un interlocutore straniero nella sua lingua rende l’esperienza di viaggio meno stressante. Ciò che manca sono strumenti che permetterebbero di utilizzarli come aiuto didattico per chi impara una lingua non nativa. Forse TimeKettle ritiene che incoraggiare altri a parlare più lingue non sia nel loro migliore interesse commerciale.

Le cuffie costano 249 euro direttamente su Amazon. D’altra parte, queste sono le cuffie di traduzione automatica più impressionanti che abbiamo testato fino ad ora e potrebbero avere un valore molto maggiore per chi viaggia regolarmente per motivi di lavoro.