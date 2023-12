il nuovo gioiellino cinese presenta caratteristiche in grado di far tremare Samsung e Apple, ci troviamo di fronte ad uno smartphone con un hardware eccellente, che non ha niente da invidiare ai top di gamma dei marchi più blasonati

Lo xiaomi 13 ultra è attualmente uno dei più performanti smartphone della famiglia Android

Hardware:

memoria: 512 GB (non espandibile)

RAM: 12 GB

Chipset: Snapdragon 8 Gen 2 qualcomm SM8550-AB

GPU: Adreno 740

Schermo:

pollici: 6,73

FPS: 120 Hz

protezione: Gorilla Glass

risoluzione: 1440×3200 pixel

Batteria:

5.000 mAh

ricarica 90W cablata

ricarica 50W wireless

Resistenza:

IP68

Lo Xiaomi 13 ultra non vanta solo prestazioni da top di gamma, ma porta anche avanti gli standard di innovazione nel vasto mondo degli smartphone.

Una delle novità del nuovo Xiaomi 13 ultra è il sistema di dissipazione chiamato Loop LiquidCool. Questa nuova tecnologia permette di fare video in 4K a 60 FPS senza cali di frame, inoltre aiuta il sistema a far girare app pesanti senza correre il rischio che lo smartphone si surriscaldi.

Xiaomi 13 Ultra: le novità più interessanti

Altra novità presentata da Xiaomi è la modalità “ibernazione”. Questa nuova funzionalità fa in modo che nel caso la batteria arrivi all’1%, lo smartphone entra in una sorta di super risparmio energetico, ciò consente un autonomia di 60 minuti aggiuntivi in cui possiamo rispondere normalmente alle chiamate.

Il vero punto forte dello smartphone cinese è la fotocamera, che si compone di quattro moduli da 50+50+50+50MP. Nella parte frontale, invece, abbiamo una fotocamera da 32MP. Altro fatto importante del comparto fotografico è la collaborazione con Leica, marchio famosissimo nella produzione di dispositivi fotografici, e non solo.