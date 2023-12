La qualità della rete mobile è fondamentale quando si parla della connessione dei nostri dispositivi. Ecco perché scoprire attualmente qual è il miglior operatore sul mercato può aiutare gli utenti a compiere una scelta ponderata e consapevole. In questo ci aiuta uno studio realizzato dall’Osservatorio hi-tech di Altroconsumo. I dati forniti mostrano che anche quest’anno Vodafone mantiene saldamente il primo posto nella classifica per la qualità della connessione della rete mobile.

Vodafone si conferma, anche quest’anno, come l’operatore con la migliore rete mobile in Italia, secondo i risultati dell’Osservatorio hi-tech di Altroconsumo. Questo studio ha analizzato le reti 4G, 3G e 2G nel periodo da luglio 2022 a giugno 2023, coinvolgendo gli utenti di CheBanda, la social app gratuita di Altroconsumo. I dati raccolti indicano una netta distanza di oltre 11.000 punti tra Vodafone e gli altri operatori, con TIM, Iliad e WindTre che seguono, in quest’ordine, nella classifica.

Il miglior operatore per la rete mobile

Quindi, mentre non sorprende sapere che Vodafone è riuscita a mantenere il suo primo post, la vera sorpresa arriva da TIM. L’operatore, infatti, dopo un periodo dal 2020 senza salire sul podio, ha compiuto una mossa strategica, superando Iliad e WindTre, posizionandosi al secondo posto con un significativo balzo in avanti.

Nel dettaglio, nella classifica finale, Vodafone raggiunge un punteggio di 36.392 punti, seguita da TIM con 24.553 punti, appena sopra Iliad (24.233 punti) e WindTre, in fanalino di coda con 21.835 punti. Quest’ultima potrebbe essere influenzata dalla sua strategia orientata al 5G, che potrebbe aver ridotto l’attenzione sulla rete 4G.

Confrontando i dati con l’anno precedente (luglio 2021 – giugno 2022), emerge che TIM e Vodafone hanno continuato a investire nelle loro reti, registrando miglioramenti rispettivamente del 17% e del 21%. Al contrario, WindTre e Iliad sono rimasti pressoché stabili o leggermente inferiori. Ciò suggerisce che, nonostante l’attenzione crescente per il 5G, la rete 4G rimane fondamentale e risponde alle esigenze della maggior parte dei consumatori.

Nonostante la crescente adozione del 5G, infatti, i test indicano che questa tecnologia è ancora poco rilevante rispetto alla rete 4G. Ed è proprio grazie alla sua invidiabile rete 4G che Vodafone è riuscita a mantenere saldamente il suo primo posto in classifica.