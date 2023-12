Netflix, 6 FILM ASSURDI da guardare a Natale 2023

Non sapete cosa guardare su Netflix e state sfogliando il catalogo inutilmente ormai da ore? In vostro aiuto arriviamo noi con una lista di titoli che non sono altro che quelli dei film primi nella classifica di gradimento.

In basso potete trovare tutti i dettagli con delle brevi descrizioni per capire cosa andrete a guardare.

Netflix sorprende con questa lista di film che tutti possono vedere in esclusiva

Il primo posto al momento vede saldamente al comando Il mondo dietro di te. Questa produzione, che vede Julia Roberts come protagonista, parla di una famiglia che si trova in vacanza in una lussuosissima casa. Improvvisamente ci sarà un attacco informatico che metterà fuori uso ogni dispositivo elettronico e successivamente ci saranno due sconosciuti che busseranno alla porta.

Il secondo gradino del podio è occupato invece da un nuovo film di uno dei supereroi del mondo DC Comics. Ecco Robert Pattinson nei panni di The Batman. Se ancora non l’avevate visto, e questo è il momento giusto per farlo.

Al terzo posto invece ecco In fuga con Babbo Natale. Qui un bambino curioso si ritroverà a fare una vera avventura con Babbo Natale, o almeno con quello che lui crede lo sia.

Al quarto posto ecco Intreccio di destini, dove due uomini, uno studente all’università e un uomo d’affari, vedranno i loro destini incrociati tutto d’un tratto. Il film si basa su una storia realmente accaduta.

Galline in fuga occupa invece il quinto posto in classifica. Ci saranno delle galline intrepide pronte a fronteggiare una minaccia inquietante.