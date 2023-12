Truffa INCREDIBILE, così hanno svuotato migliaia di conti correnti

Ancora una volta una truffa, ancora una volta un inganno pericolosissimo. Il messaggio che sta girando in questi giorni porterebbe gli utenti a concedere le loro credenziali di accesso ad un fantomatico portale di incontri.

In molti avrebbero perso anche le credenziali della loro carta di credito, finendo per ravvisare delle transazioni non autorizzate.

Truffa in corso, ecco com’è scritto il messaggio che fa paura agli utenti

“Ciao, ho visto la tua foto sul web e ho trovato la tua mail. Mi sono permessa di scriverti un messaggio particolare tutto per te. Capisco che al momento ci siano molti truffatori nel mondo online, quindi ho deciso di

dimostrarti che la mia offerta è autentica. Ho allegato una foto a questa lettera in modo

che tu possa vedermi e confermare che sono una vera donna con un desiderio ardente

e una sete di avventura.

Ora voglio che tu mi incontri nel mio mondo di possibilità ed esplorazione sensuale. Ti

invito a rispondere a questa lettera non tramite email ma nel mio profilo sul sito di

incontri. Lì possiamo comunicare, svelare misteri e creare momenti indimenticabili

insieme.

Devo avvertirti che non sono una ragazza normale. Cerco sinceramente nuove

esperienze e avventure emozionanti. Possiamo immergerci in un mondo di seduzione,

eccitazione e sorpresa.

Allora cosa ne dici? Siete pronti a intraprendere questa avventura piccante e

misteriosa? Se sì, ti garantisco che la nostra comunicazione sarà esaltante e lascerà un

segno nei nostri cuori. Non perdere altro tempo e rispondimi il prima possibile. Possiamo accendere una vera scintilla tra di noi. Nome del profilo: *SITO TRUFFA*“