Netflix, 10 consigli tra serie TV e FILM da guardare a Natale

Se anche voi non aspettavate altro che il periodo natalizio per avere un po’ di tempo libero e godervi un po’ di TV, sappiate che è il momento giusto. Su Netflix ci sono svariate produzioni che dovete assolutamente guardare, sia per quanto riguarda i film che le serie.

Netflix, ecco le serie TV e i film che dovete vedere in questo periodo

Sono stati molti i film, così come le serie TV, che sono arrivati su Netflix nell’ultimo periodo compreso tra novembre e dicembre. Molti utenti quando accendono la TV hanno l’imbarazzo della scelta e passano ore a capire cosa guardare. Per evitare di perdere troppo tempo, abbiamo deciso di darvi alcuni consigli, sia per quanto riguarda le serie che per quanto riguarda i film.

Partendo dalle serie TV, sono 5 quelle che non potete assolutamente perdervi. La prima è Odio il Natale, mentre la seconda e la terza sono rispettivamente Uno splendido errore e Obliterated – Una notte da panico. Al quarto posto vi lasciamo Pax Massilia mentre al quindi ecco Un professore, da poco aggiunta su Netflix.

Passando ai film invece, il primo posto della classifica è attualmente occupato da Il mondo dietro di te. Al secondo posto c’è un super film, ovvero The Batman, mentre al terzo Intreccio di destini. Il quarto e il quinto posto sono occupati rispettivamente da Family Switch e Settembre.

Ancora per quanto riguarda i film, ma in questo caso di Natale, vi diamo un consiglio: non perdetevi assolutamente assolutamente 10 giorni con Babbo Natale, Elf e Il peggior Natale della mia vita.