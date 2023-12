Apple Watch Series 9 è uno dei migliori smartwatch in circolazione, un prodotto che punta sicuramente all’eccellenza, mettendo sin da subito sul piatto ciò che gli utenti stanno effettivamente cercando, ad un prezzo più alto del normale, infatti ad oggi il prodotto costa almeno 459 euro, ma grazie alle offerte Amazon è possibile approfittare di una riduzione mai vista prima d’ora.

La variante attualmente in promozione è da 41 millimetri di diametro, quindi il più piccolo tra quelli disponibili sul mercato, con cinturino rosa in silicone, e scocca esattamente dello stesso identico colore. Le funzioni che gli utenti possono effettivamente raggiungere sono le più disparate, si parte chiaramente dall’always-on-display, per poi spaziare verso le misurazioni di passi, calorie bruciate, distanze percorse, stress e chi più ne ha più ne metta.

Apple Watch Series 9: un prodotto da acquistare subito

Apple Watch Series 9 è uno smartwatch che tutti vorrebbero avere, nonostante comunque il suo prezzo sia elevato: oggi lo si può acquistare con un esborso finale di soli 399 euro, approfittando così di una riduzione di 60 euro circa rispetto al prezzo consigliato (corrisponde al 13% in meno).

Se volete acquistarlo, dovete inoltre sapere che in confezione si trovano due cinturini, adatti quindi per tutte le tipologie di polso, tramite l’applicazione è possibile tracciare i livelli di SpO2 nel sangue, mentre il display Retina a colori è uno dei migliori in circolazione, per il semplice fatto che propone colori precisi, affidabili ed un touchscreen fortemente reattivo.

La spedizione è rapidissima, se acquistato oggi lo riceverete ancora prima di Natale, tutto gestito direttamente da amazon.