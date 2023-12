Lo spazzolino elettrico di casa Oclean Flow è lo strumento che tutti devono avere nel proprio beauty case, un prodotto che garantisce una pulizia accurata ed affidabile, co una buona durata della batteria, che può raggiungere anche 180 giorni di utilizzo continuativo, e ben 5 modalità di utilizzo, per garantire la massima versatilità possibile.

Il prodotto è interamente impermeabile, con certificazione IPX7, quindi può essere idealmente utilizzato anche sotto l’acqua corrente. Per la corretta igiene orale è possibile impostare un timer di 2 minuti, così da essere sicuri di capire alla perfezione l’esatto momento in cui si dovrà terminare la pulizia.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Spazzolino elettrico: da Oclean Flow si risparmia al massimo

Ciò che rende il prodotto in oggetto davvero unico, è sicuramente il suo prezzo finale di vendita, se considerate appunto che oggi lo potete avere solamente a 25 euro, approfittando del coupon presente in pagina, e partendo da un prezzo mediano che in genere si aggira attorno ai 40,13 euro.

Compralo su Amazon

Di colorazione bianca, il prodotto presenta un manico assolutamente ergonomico che rende molto più facile la variazione tra le differenti modalità di utilizzo. L’intero sistema di controllo è direttamente connesso al grande pulsante centrale, utile sia per l’accensione del prodotto, che per quanto riguarda la variazione tra le singole modalità.

La testina è ad incastro e facilmente removibile, così da poter accedere rapidamente alla sua pulizia e lavaggio; molto bello è il contrasto nella colorazione, gli conferisce quel tocco in più di diverso che non ci saremmo minimamente aspettati di vedere in un prodotto di questo tipo.