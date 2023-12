Volete acquistare un prodotto Samsung a 13€? è possibile ottenere ottimi risultati direttamente su Amazon, grazie ad una campagna promozionale che porta la flash drive USB, o più semplicemente la chiavetta USB, ad uno dei prezzi più bassi di sempre.

In vendita nello specifico in due colorazioni differenti, la chiavetta USB di Samsung ha capacità di 64GB, e non presenta orpelli o parti esterne particolari, se non una semplice porta USB, al termine della singola chiavetta, da collegare direttamente in un notebook o in un dispositivo di questo tipo.

Samsung: il prodotto ora costa pochissimo

Ciò che avvicina maggiormente gli utenti all’acquisto del prodotto è chiaramente il suo prezzo di vendita, basti pensare che oggi sarà possibile averlo a soli 13,99 euro, per godere di una riduzione del 30% rispetto all’originario valore di listino di 19,99 euro.

E’ comunque un prodotto di ultima generazione, caratterizzato dalla piena compatibilità con USB 3.1 che raggiunge una velocità di lettura fino a 300MB/s, per performance particolarmente elevate. I dati sono protetti fisicamente da 4 livelli, o meglio da quattro differenti aspetti: temperature, urti, acqua e campi magnetici.

La sua piena compatibilità con ogni dispositivo in commercio, la rende facilmente utilizzabile in ogni occasione, essendo comunque un dispositivo particolarmente piccolo, Samsung lo ha progettato alla stessa stregua di un portachiavi, così da riuscire a prevenirne completamente la perdita.

Se interessati all’acquisto, ricordiamo essere disponibile in quattro varianti differenti: si parte da 32GB, per poi salire a 64GB, passando per 128 e 256GB, chiaramente con prezzi che lentamente salgono fino a raggiungere il massimo di 38,99 euro per la variante più grande e performante.