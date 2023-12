Threads è il nuovo social network realizzato da Meta Platforms e rilasciato ufficialmente il 14 dicembre 2023 prima in America e poi anche in Europa. L’applicazione, successivamente al lancio, ha raggiunto le 70 milioni di registrazioni e si propone come ottima rivale e alternativa del social media X (ex Twitter) di Elon Musk.

Threads, in cosa consiste

Threads è un social network dedicato alla condivisione di brevi porzioni di testo, immagini, brevi video e links. L’esperienza offerta da questa applicazione è sostanzialmente simile a quella di X, dove i profili utente sono collegati a quelli di Instagram. Sono presenti alcuni limiti sui contenuti da poter pubblicare sull’app: un post può contenere al massimo 500 caratteri e un video può avere una lunghezza massima di 5 minuti.

Come iscriversi

L’applicazione è disponibile sia per Android che per iOS e offre anche una versione Web. Per iscriversi basterà recarsi sulla pagina di Log-in e utilizzare le stesse credenziali che si hanno sul proprio account Instagram. Se non se ne possiede uno, si potrà creare un nuovo account cliccando l’apposita opzione.

Come utilizzare Threads

Su Threads è possibile svolgere le seguenti operazioni, classiche di questa tipologia di social network:

pubblicare un post : per pubblicare un post è necessario cliccare l’icona della matita sul quaderno. Ad ogni post possono essere allegati anche immagini, video o links.

: per pubblicare un post è necessario cliccare l’icona della matita sul quaderno. Ad ogni post possono essere allegati anche immagini, video o links. seguire account di altri utenti, ricevere followers e menzionare altri utenti : è possibile collegare il proprio account Instagram per poter trovare sull’applicazione i propri account seguiti. Ovviamente si potranno seguire dei nuovi account anche soltanto dall’app di Threads. Ogni volta che un utente inizierà a seguirci o ci menzionerà in un post, riceveremo una notifica dall’applicazione.

: è possibile collegare il proprio account Instagram per poter trovare sull’applicazione i propri account seguiti. Ovviamente si potranno seguire dei nuovi account anche soltanto dall’app di Threads. Ogni volta che un utente inizierà a seguirci o ci menzionerà in un post, riceveremo una notifica dall’applicazione. mettere like, commentare, condividere un post o ripubblicarlo: il post potrà essere condiviso inviandolo come messaggio privato Instagram.

Si apre una parentesi per il funzionamento dei tag: infatti funzionano in maniera differente dagli altri social. Con questo sistema, si può categorizzare un post con un’intera frase, ma se ne può inserire soltanto una per post.