Nei giorni scorsi è emersa la notizia di un massiccio attacco hacker ai danni di Insomniac Games. Alla software house sono stati sottratti oltre 1 milione di file segreti, pari a oltre 1,6 terabyte di dati. I file sono finiti in rete dopo la richiesta di riscatto da parte del collettivo hacker che è rimasta inascoltata.

Tra i file trafugati spiccano dati sensibili come le schede dei dipendenti, fogli di calcolo del budget e anche asset dei giochi in fase di sviluppo. I data miner sono riusciti a scovare tantissimi riferimenti ai titoli su cui il team sta lavorando come Marvel’s Wolverine.

Il nuovo gioco dedicato al supereroe della Marvel è stato in parte svelato. Un video gameplay mostra alcune fasi di gioco e i dati mostrano riferimenti ai vari personaggi presenti all’interno del titolo.

Insomniac Games non si farà fermare dall’attacco hacker e continuerà a lavorare su Marvel’s Wolverine e tutti gli altri titoli in sviluppo

A distanza di qualche giorno dall’attacco hacker, ecco arrivare la nota ufficiale da parte di Insomniac Games. Il team ci tiene, innanzitutto, a ringraziare per il supporto e la solidarietà ricevuta in questi giorni dai fan e dalle altre software house.

Inoltre, arriva la conferma che i dati trafugati sono reali e che includono informazioni sensibili sui dipendenti e sui lavori in corso. Tuttavia, Insomniac Games conferma che Marvel’s Wolverine è un titolo in una fase preliminare di sviluppo.

Questo significa che tutte le informazioni trapelate fanno riferimento ad un titolo in evoluzione, la cui esperienza di gioco potrebbe cambiare profondamente nel corso dei prossimi mesi. Infatti, il team continuerà a lavorare al gioco come previsto al fine di garantire il rispetto delle tempistiche interne prefissate.

Maggiori informazioni sull’avanzamento dei lavori di Marvel’s Wolverine verranno fornite nel corso dei prossimi mesi, non appena il team di sviluppo riterrà giusto condividerle con il pubblico.