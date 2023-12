Gli sviluppatori di Rockstar Games amano scherzare con la propria community e il trailer di lancio di GTA VI rappresenta solo il primo passo verso l’avvicinamento al titolo. Le teorie sul prossimo capitolo della saga di Grand Theft Auto sono tantissime e si susseguono incessantemente.

La più recente e interessante riguarda la possibile mappa di Vice City mostrata direttamente da Rockstar Games. La software house avrebbe nascosto la forma della città e dell’area circostante dello Stato di Leonida nell’art work ufficiale del titolo.

Come condiviso su Reddit da InevitableLibrary387, in un’area in ombra dell’immagine è possibile vedere una mappa appesa al muro. Questa mappa rappresenterebbe proprio la città di Vice City e dei suoi dintorni come trapelato nei mesi scorsi.

La mappa di GTA VI potrebbe essere già stata svelata dalla stessa Rockstar Games, è presente nelle immagini ufficiali del titolo!

Potrebbe trattarsi di una succulenta anticipazione da parte di Rockstar Games. Questo sarebbe un modo per invitare gli utenti a cercare misteri nelle comunicazioni ufficiali dell’azienda o nel trailer e, di conseguenza, mantenere alta l’attenzione sul titolo. Tuttavia, potrebbe anche un modo per prendere in giro gli autori dei leak che ha pesantemente colpito Rockstar Games e svelato alcuni segreti industriali.

In ogni caso, non sorprenderebbe se Rockstar Games avesse scelto di nascondere indizi importanti in bella vista. Infatti, l’azienda potrebbe aver svelato la data del prossimo trailer di GTA VI. Per farlo, i designer si sono serviti dei fori di proiettile presenti sulla vettura, disponendoli in base alle forme dell’alfabeto Braille.