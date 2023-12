Dopo un lungo periodo di disservizio che ha messo davvero a rischio il futuro dell’operatore, Rabona Mobile sembra essere tornato in gioco, più forte di prima.

La situazione solo qualche mese fa era davvero alle strette, ma Rabona a pari di qualsiasi campione sportivo, sembra aver superato egregiamente le sue difficoltà.

Non sappiamo ancora come siano i rapporti con Vodafone, gestore da cui Rabona ha da sempre preso la linea, ma sembra che siamo arrivati finalmente ad un periodo di “pace”.

Rabona Mobile: Promo esclusive e servizi inclusi

Di seguito vi presentiamo tre delle migliori offerte Rabona per la linea mobile, disponibili a meno di 9 euro al mese.

CROSS 50.

Attivabile con soli 4.99 euro al mese, la promo include:

– Minuti e chiamate illimitate verso qualsiasi gestore e numero fisso o mobile, senza scatto alla risposta;

– Messaggi senza limiti verso tutti;

– 50 Giga di Internet alla velocità del 4G;

– Ottima copertura di rete grazie alla linea presa in prestito da Vodafone;

Offerta valida per tutti i nuovi numeri e per chiunque voglia effettuare una portabilità da altro operatore.

CONTROPIEDE.

A soli 7.99 euro al mese, prevede:

– Chiamate e minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi;

– Messaggi illimitati;

– Ben 200 GB di Internet.

– Valida per tutti coloro che provengono da operatori quali: HoMobile, KenaMobile o VeryMobile. In caso di provenienza da altri gestori, il prezzo dell’offerta sarà di 8.99 euro al mese.

CALCIOMERCATO 250.

Attivabile al costo di 8.99 euro, per tutti i nuovi numeri o per coloro che decidono di passare a Rabona da altro operatore. L’offerta include:

– 250 GB di Internet in 4G;

– Minuti e chiamate illimitate verso tutti;

– Messaggi illimitati;

– Ottima copertura di rete.

Per tutti gli altri servizi inclusi e per altre offerte che l’operatore mette a disposizione per tutti i suoi nuovi e vecchi clienti, vi confidiamo di consultare il sito ufficiale di Rabona Mobile.