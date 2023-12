Insomniac Games ha subito un terribile attacco hacker nei giorni scorsi. Lo studio che ha recentemente presentato Marvel’s Spider-Man 2, si è visto sottrarre oltre 1 terabte di dati di vitale importanza.

Tra i milioni di file trafugati, infatti, sono presenti anche quelli relativi ai titoli attualmente in fase di sviluppo presso la software house. In particolare, il gioco più atteso è certamente Marvel’s Wolverine che permetterà a Insomniac Games di approcciarsi al mondo degli X-Men.

Secondo quanto mostrato dall’utente Trend Trackers Hub su X (ex Twitter), le informazioni contenute nei dati trafugati sono estremamente interessanti. Infatti, è presente un video gameplay, anche se relativo alle fasi iniziali dello sviluppo.

Hackers hacked Insomniac Games and leaked 1 terabyte of data for refusing to pay a ransom; inside there was a lot of interesting stuff: from early gameplay of the new game about Wolverine, to concept art and plot. pic.twitter.com/qcTa6ANzoK

— Trend Trackers Hub (@samilitary) December 19, 2023