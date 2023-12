Al giorno d’oggi sono moltissime le auto elettriche in circolazione, funzionano grazie alla carica e non hanno necessità di benzina o gasolio.

L’auto elettrica è un’automobile con motore elettrico che utilizza come fonte di energia l’energia immagazzinata in una o più batterie ricaricabili. Su Amazon è disponibile il cavo per la ricarica a 3 fasi di tipo 2 IP54 ad un prezzo davvero interessante.

Cavo per auto elettriche in offerta su Amazon

Essendo che, come anticipato precedentemente, questo tipo di auto non necessitano di gasolio ma bensì di elettricità per funzionare, chi le acquista deve anche installare una colonnina elettrica in prossimità del garage o posto auto. Alle colonnine va attaccato un apposito cavo, un’estremità alla colonna ed una all’automobile.

La piattaforma Amazon ne sta proponendo uno a 3 fasi, di tipo 2, IP54 marca Schneider Electric. Grazie a questo cavo potrete ricaricare in sicurezza la vostra auto. Nella norma IEC 62196-2 sono previsti tre tipi di connettori per la ricarica dei veicoli elettrici: Tipo 1, Tipo 2 e Tipo 3. La differenza principale tra il connettore Tipo 2 e Tipo 3 è la presenza di dispositivi di protezione contro il contatto accidentale di parti in tensione (IPXXD) su tutti i componenti del sistema: presa e spina.

Se siete interessati al prodotto non dovrete far altro che cliccare su questo link, al momento lo trovate in offerta del 28%, da 380.64 euro a 275.48 euro.