Ad oggi, alcune banconote del nostro vecchio conio, seppure ormai sostitutive da tempo con l’avvento dell’euro, possono valere una vera e propria fortuna. Stiamo parlando di un costo economico che và molto oltre il loro vecchio valore nominale.

Tra le vecchie banconote, una in particolare sembra essere ricercata dagli appassionati di numismatica (collezionisti di monete e banconote antiche).

Stiamo parlando della banconota da 1000 lire che presenta sulla sua superficie l’immagine della famosa scienziata ed educatrice Maria Montessori.

Ebbene sappiate che se siete in possesso di una di queste, sei davvero molto fortunato o comunque lo sarei presto.

Banconote Maria Montessori: come riconoscere le più rare

Per gli esperti di collezionismo e di monete antiche, la banconota di 1000 lire di Maria Montessori, rappresenta un investimento davvero unico e di valore.

La Montessori, infatti, è passata alla storia come una delle migliori figure scientifiche più rilevanti del nostro paese. I suoi contributi all’istruzione e all’ educazione dei bambini, hanno fatto in modo che essa rappresentasse una personalità di spicco nella storia della cultura italiana. Ecco perché il suo volto è stato scelto per essere rappresentato sulle banconote, proprio come segno di riconoscenza e di rispetto.

Ma quanto valgono esattamente queste banconote ?

Per rispondere a questa domanda, dobbiamo innanzitutto informarvi che esistono ben due serie di questo tipo di banconote, le normali e le sostitutive.

Le prime , possono valere all’incirca 20 euro ciascuna.

, possono valere all’incirca Per quanto riguarda le seconde la questione è un po’ diversa. Per esempio:

Le banconote che presentano la serie numerica che inizia con X, sono considerate davvero rare ( es.XA, XB, XC o XD). Il loro valore si aggira tra i 200 e i 220 euro, se in ottime condizioni. In caso di qualche difetto, potrebbe scendere a 100/150 euro.

Mentre tutte le altre versioni che iniziano comunque con X, ma che non rientrano nella lista che abbiamo citato, possono valere all’incirca 35-40 euro.

Si tratta, in ogni caso, di un ottimo affare !