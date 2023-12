Vodafone, le nuove Silver hanno tutto: ecco 150 GB per battere TIM

La concorrenza sta facendo sempre meglio nell’ultimo periodo. Per queste motivazioni Vodafone ha cercato di rivedere i suoi piani, mettendo in gioco nuove opportunità. Queste, che arrivano sotto forma di offerte, cercano di equipararsi a quelle viste nel caso dei gestori virtuali e di Iliad. Chi durante gli ultimi anni aveva avuto modo di conoscere le Silver, potrà accoglierle di nuovo adesso. Le offerte in questione però sono cambiate, visto che hanno prezzi più bassi.

Lo scopo principale di Vodafone sarà quello di portare via utenti alla concorrenza, in particolar modo a Iliad e ai gestori virtuali. Le due offerte in questione sono infatti destinate solo ed esclusivamente a chi proviene da queste realtà.

Vodafone mette in gioco le sue due nuove offerte Silver da 100 e 150 giga

Non era certamente semplice e ristabilirsi nei primi posti all’interno del mercato attuale della telefonia mobile. Vodafone però ci sta provando in tutti i modi e si sta garantendo un posto tra i primi in assoluto con il lancio delle sue nuove offerte.

Chi voleva rientrare, non poteva scegliere momento migliore siccome sono ritornate a far parte dell’organigramma del gestore anglosassone le Silver. Queste due opportunità garantiscono ogni mese contenuti di altissimo livello, ovviamente tre minuti, SMS e giga.

Quello che entrambe le offerte garantiscono di uguale corrisponde a minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori. Andando più nel particolare, la prima offre 100 giga in 4G per 7,99 € al mese. La seconda invece arriva a 150 giga e ad un prezzo di 9,99 € al mese.