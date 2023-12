La NASA nei giorni scorsi ha effettuato un test storico, ha infatti effettuato il primo streaming in alta definizione dallo spazio, un traguardo importante dal momento che in molti erano scettici sulla sua fattibilità che invece è stata verificata, obbiettivo importante dal momento che trasferire grosse quantità di dati verso la Terra sarà importante in virtù di missioni come quella che vedrà l’uomo arrivare su Marte.

A sorprendere però non è stato solo il traguardo raggiunto dall’agenzia spaziale, si tratta anche del protagonista del video, il quale ovviamente non poteva che essere un piccolo e curioso gattino arancione di nome Taters, un tema con una palese vena ironica che visto il contesto serissimo del progetto ci sta più che bene.

Il test riuscito

Il test è stato comunque un successo ed ha consentito tramite una trasmissione laser l’invio di dati ad alta definizione attraverso una distanza di circa 31 milioni di chilometri.

L’invio dei dati è avvenuto grazie ad un emettitore laser presente sulla sonda Psyche in rotta verso la fascia degli asteroidi tra Marte e Giove per studiarne il contenuto, il filmato è arrivato presso il Telescopio Hale ubicato nell’Osservatorio di Palomar della Caltech nella contea di San Diego e da lì inviato al Jet Propulsion Laboratory.

La tecnologia laser può incrementare la velocità di trasmissione di circa 100 volte, basti pensare che “In effetti, dopo aver ricevuto il video a Palomar, è stato inviato al JPL tramite Internet, e quella connessione era più lenta del segnale proveniente dallo spazio profondo“, ha dichiarato Ryan Rogalin, direttore dell’elettronica del ricevitore del progetto al JPL.