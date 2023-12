Secondo una recente indagine, gli smartwatch sono tra i regali di Natale più gettonati. Ne esistono davvero migliaia di modelli, marche e soprattutto prezzi.

Solitamente quelli più performanti sono anche quelli più costosi, a meno che si acquistano in offerta. Pensate che sulla piattaforma Amazon è ora disponibile Apple Watch SE 2022 scontato del 25%. Quasi un peccato non approfittarne!.

Apple Watch SE 2022 in offerta su Amazon

Chi acquista un Apple Watch SE non deve temere, in alcun modo, cali di performance. Come Apple ci ha già mostrato nel settore degli iPhone, i modelli SE sono altamente performanti e spesso integrano gli ultimi chip prodotti. Il display retina rinforzato (Vetro ION-X) è luminoso fino a 1000 nit, per una visione comoda anche sotto la luce solare diretta, mentre il modello Cellular si caratterizza per una ghiera colorata di rosso in corrispondenza della Digital Crown.

Apple Watch SE è in grado di monitorare e seguire una vasta gamma di allenamenti, compresi quelli in acqua, grazie alla resistenza fino a 50 metri di profondità. Grazie all’app “Allenamento” si possono registrare e monitorare tutti i dati relativi ai tempi, ai percorsi, alle calorie e al battito cardiaco. Per ogni allenamento ci sono delle metriche specifiche, come nel caso della corsa con le nuove lunghezza della falcata, tempo di contatto con il suolo e oscillazione verticale.

Novità di spicco di questa generazione di Apple Watch SE, di Apple Watch Series 8 e di Apple Watch Ultra è la funzione “Rilevamento Incidenti” che può chiamare immediatamente i soccorsi e i numeri di emergenza dell’utente. Apple Watch SE è in grado di monitorare il battito cardiaco in ogni momento della giornata e offre notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta oppure troppo bassa. Questo e moltissimo altro al prezzo di 239 euro seguendo questo link.