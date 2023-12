Microsoft ha recentemente identificato ed affrontato un problema critico legato alla connettività Wi-Fi che influiva su una serie di dispositivi che avevano installato Windows 11. Questo inconveniente, originato dagli aggiornamenti KB5032288 e KB5033375, si manifestava impedendo a diversi adattatori Wi-Fi di stabilire una connessione con specifiche reti. In particolare si tratta di quelle che facevano uso dell’autenticazione 802.1x.

La gravità del bug diventava evidente soprattutto in ambienti universitari. Qui numerosi studenti lamentavano l’incapacità di connettersi alle reti Wi-Fi utilizzando i PC che avevano ricevuto gli aggiornamenti più recenti, sia per Windows 11 23H2 che per 22H2. La problematica era così diffusa che alcune università sono state costrette a diffondere comunicati fornendo istruzioni su come disinstallare l’aggiornamento responsabile del malfunzionamento del Wi-Fi. Offrendo, in questo modo, una soluzione temporanea ai disagi degli utenti.

Microsoft e i problemi legati alla connettività

Per risolvere questa situazione, Microsoft ha reagito prontamente implementando un fix noto come KIK (Known Issue Rollback). Questa soluzione è stata progettata per neutralizzare il bug e ripristinare la funzionalità corretta della connettività Wi-Fi. Si prevede che l’aggiornamento contenente il fix venga distribuito automaticamente su dispositivi consumer e aziendali entro le successive 24 ore dalla sua implementazione. Questa strategia di rilascio graduale potrebbe essere stata adottata da Microsoft per minimizzare il rischio di ulteriori problematiche sui PC degli utenti.

Parallelamente a questo problema, Microsoft ha anche affrontato un’altra questione relativa a un bug di Windows 11. Quest’ultimo causava l’installazione automatica dell’app HP Smart anche su PC non prodotti da HP. Per risolvere questo inconveniente, l’azienda ha pubblicato uno strumento di risoluzione dei problemi, conosciuto come troubleshooter tool, direttamente sul proprio hub di supporto. Questo strumento consente agli utenti di individuare e risolvere il problema legato all’installazione indesiderata dell’app HP Smart, assicurando così un’esperienza utente più fluida e priva di inconvenienti.

Microsoft ha dunque dimostrato un impegno costante nel monitorare e risolvere le sfide legate alle sue piattaforme, garantendo che gli utenti possano beneficiare di un’esperienza informatica affidabile e priva di interruzioni, nonostante i problemi riscontrati. La tempestiva identificazione e risoluzione di questi problemi sottolinea l’importanza dell’approccio proattivo di Microsoft nel fornire aggiornamenti e correzioni per mantenere la stabilità e la sicurezza dei sistemi operativi Windows.