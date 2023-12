Post Pay Counter PRO per WordPress consente di compensare gli scrittori in base al numero di visite che ricevono i loro articoli su Google Analytics. Il procedimento dell’aggiunta del tool potrebbe esserti chiaro, ma è per tale motivo che siamo qui. Questo tutorial ti guiderà attraverso l’autorizzazione di Post Pay Counter per accedere ai dati di Analytics e la configurazione di un efficace flusso di pagamento basato sulle visite.

Le potenzialità di Google Analytics sono moltissime ed è proprio per questo che è uno dei sistemi di monitoraggio più utilizzati da chi esegue campagne di marketing o ha un sito web (solo per effettuare qualche esempio). Le sue informazioni dettagliate sono ciò che lo hanno portato al successo, oltre a tutte queste funzioni che ne aumentano il “valore” d’uso.

Ogni passo del processo nelle impostazioni di Google Analytics

Accedi alle Impostazioni di Google Analytics:

Vai a Post Pay Counter , passa poi ad Opzioni e recati in Impostazioni di Google Analytics nel tuo pannello di controllo WordPress;

, passa poi ad e recati in nel tuo pannello di controllo WordPress; Rivedi le impostazioni predefinite o apporta eventuali modifiche prima di procedere;

o apporta eventuali modifiche prima di procedere; Clicca su “Salva opzioni” dopo ogni modifica alle impostazioni.

2. Autorizza Post Pay Counter di Google:

Nella sezione “Stato Google Analytics” , fai clic su “Autorizza plugin” per avviare il processo di autorizzazione;

, fai clic su per avviare il processo di autorizzazione; Si aprirà una finestra chiedendoti di confermare l’autorizzazione. Conferma cliccando sul pulsante fornito;

Copia il codice alfanumerico fornito dopo l’autorizzazione.

3. Incolla il Codice di Autorizzazione:

Torna alla pagina delle opzioni del plugin e incolla il codice copiato nel campo designato;

copiato nel campo designato; Clicca su “Invia” ;

; Il plugin caricherà una lista di profili; scegli quello corrispondente al tuo sito e premi nuovamente su “Invia”.

4. Recupero Dati e Configurazione:

Post Pay Counter recupererà periodicamente i dati delle visite da Google Analytics;

delle visite da Google Analytics; Opzionalmente, recupera i dati dei giorni passati recandoti a “Aggiorna dati di Google Analytics” , inserisci il numero desiderato di giorni e clicca su “Invia” ;

, inserisci il numero desiderato di giorni e clicca su ; Il contatore “Righe in sospeso” indica il numero di dati in attesa di aggiornamento.

5. Monitoraggio e Revoca dell’Autorizzazione:

Monitora gli aggiornamenti dei dati attraverso il contatore “Righe in sospeso” ;

; Per revocare l’autorizzazione, clicca su “Revoca autorizzazione plugin” nell’angolo in alto a destra della sezione.

Una volta che sarai giunto fin qui, avrai terminato il processo. Non era così difficile giusto?