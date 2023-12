Lidl sembra essere già in fermento per l’arrivo dell’estate e presenta un’irrinunciabile proposta per il tuo giardino a un prezzo irresistibile. Scopriamo insieme qual è l’accessorio tornato proprio in questi giorni sugli scaffali dei negozi Lidl a meno di 20 euro. Un’occasione da non perdere che renderà i vostri giardini sempre più confortevoli e alla moda.

L’accessorio Lidl da non perdere

Lidl è già proiettata all’estate e propone una vasta gamma di prodotti pensati per rendere il tuo giardino un luogo accogliente e alla moda. A meno di 20 euro, puoi assicurarti un must-have che trasformerà tutti gli spazi esterni in una vera oasi di comfort. Il marchio tedesco, noto per le sue offerte irresistibili, si distingue ancora una volta proponendo il fantastico Air Lounge di Crivit.

Con l’Air Lounge, al costo incredibilmente accessibile di 16,99 euro, è possibile garantire il massimo comfort ai propri ospiti durante gli aperitivi estivi. Questo pouf Lidl, realizzato al 100% in poliestere, è l’accessorio perfetto da posizionare accanto alla piscina o vicino al barbecue. Disponibile in due versioni, una per adulti e una per bambini, l’Air Lounge è la soluzione ideale per assicurare il relax a tutti. La versione per adulti misura 180 x 80 x 85 ed è resistente fino a 200 kg, mentre quella per bambini, delle dimensioni di 135 x 77 x 75, può sostenere fino a 110 kg.

La resistenza all’acqua e alla sabbia di questi pouf Lidl li rende gli alleati perfetti per i pomeriggi estivi. Anche in caso di pioggia, sarà possibile continuare a godersi il comfort dei Air Lounge senza preoccupazioni. La loro versatilità li rende adatti anche per un trasporto agevole in spiaggia, garantendo momenti di relax anche fuori casa. Se siete interessati a questo accessorio, non lasciatevi sfuggire l’opportunità di averli a vostra disposizione ad un prezzo super vantaggioso.

Con soli 16,99 euro, infatti, sarà possibile assicurarsi il comfort e lo stile del pouf Lidl, resistente, versatile e super comodo. Come spesso accade i prodotti Lidl vanno subito a ruba. Ecco perché bisogna affrettarsi se si è interessati ai Air Lounge prima che possano andare sold out.

E voi? Avete già approfittato di questa imperdibile occasione acquistando il vostro Air Lounge?