Un volantino davvero più unico che raro è stato attivato quest’oggi da Lidl, azienda sempre pronta a far sentire la propria voce nella rivendita di elettronica, mettendo sul piatto appunto una campagna promozionale decisamente degna di nota e capace comunque di superare anche le rivali più quotate.

La soluzione corrente, come era lecito immaginarsi dati i pregressi aziendali, è da ritenersi attiva in tutti i punti vendita fisici, così da poter essere sicuri di avere tra le mani ovunque in Italia le medesime offerte speciali, dai prezzi fortemente più bassi del normale, anche se le scorte potrebbero risultare essere limitate.

Lidl, follie con la tecnologia gratis e le offerte al 90%

A brevissimo sarà Natale, e per avvicinarsi nel miglior modo possibile, Lidl ha pensato di mettere a disposizione degli utenti una bellissima campagna promozionale, che comprende tra le varie cose anche il robot da cucina multifunzione, il cui nome è Monsieur Cuisine Smart.

Disponibile sul mercato attuale ad un prezzo di 399 euro, questi è il classico robot da cucina che ricorda il Bimby TM6 di Vorwerk, per quanto riguarda forme e funzionalità. E’ dotato di un ampio display completamente touchscreen da 8 pollici di diagonale, a colori e recettivo al punto giusto, mentre in confezione si possono trovare tantissimi accessori di varie forme e dimensioni.

Una versatilità ed una varietà di utilizzo davvero più unica che rara, da consigliare ad occhi chiusi all’utente che vuole un potente aiuto in cucina.