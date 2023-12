TIM ha annunciato il prolungamento della promozione legata alla sua offerta Internet Casa, consentendo a nuovi e vecchi clienti di beneficiare di tariffe scontate sulla connessione in fibra. La promozione è unicamente valida per coloro che hanno attiva contemporaneamente una linea fissa e una SIM mobile. Parliamo di TIM Unica Power, l’opzione con cui è possibile ottenere Giga illimitati in 5G per gli smartphone di tutta la famiglia.

La TIM è stato il primo operatore telefonico a portare in Italia la fibra FTTH ed è per questo che può vantare di una copertura di tale tecnologia davvero vasta. I suoi servizi sono da sempre funzionanti e impeccabili, per garantire agli utenti efficienza sia sulla rete fissa che mobile.

I dettagli dell’offerta Fibra TIM Unica Power

La promozione fibra rappresenta un’opportunità vantaggiosa per coloro che desiderano una connessione affidabile a prezzo scontato. Grazie alla possibilità di combinare la linea fissa con una SIM mobile, TIM dona un pacchetto completo per le esigenze di connettività di famiglie e utenti. L’offerta TIM permette di navigare sulla fibra FTTH (Fiber to the Home) con velocità massime e bassa latenza, ideale per attività come il gaming online, lo streaming ad alta qualità o per il lavoro da remoto. La connessione è disponibile in oltre 1,500 Comuni in tutta Italia, ma in caso di dubbi si può verificarne la presenza direttamente sul sito.

È possibile scegliere tra la fibra FTTH o FTTC (Fiber to the Cabinet) con velocità fino a 300 Mbps in download, variante a seconda della distanza che intercorre tra la tua abitazione e la cabina stradale. Inoltre, è disponibile un bonus di 120 euro per coloro che decidono di passare dalla vecchia ADSL alla fibra, suddiviso in rate mensili di 5 euro per 24 mesi. Il piano include chiamate illimitate per 2 anni a partire dalla data di attivazione, mentre l’acquisto online consente di avere il modem TIM Hub+ Executive a soltanto 10 euro al mese per un totale di 24 rate.

Il costo della tariffa è di 24,90 euro al mese per i già clienti mobile, risparmiando 6 euro sul prezzo originale di 30,90 euro mensili. In più, per chi attiva l’offerta entro il 21 dicembre, l’attivazione è GRATIS: non dovrete pagare i soliti 39,90 euro.