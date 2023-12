Questa tecnologia (tecnologia stealth) affiora nel finire della seconda guerra mondiale, si rivelò utilissima ed estremamente innovativa, ad oggi ovviamente si sono fatti progressi a dir poco stravaganti, molti dei quali segreti al pubblico.

Stealth: cosa sappiamo della tecnologia

Questa tecnologia è stata progettata per rendere gli oggetti più difficili da individuare o colpire riducendo la loro visibilità o rilevabilità da parte dei radar, dei sistemi di sorveglianza e di altri mezzi di rilevamento. Questa tecnologia è comunemente associata all’aviazione militare, dove gli aeromobili stealth sono progettati per minimizzare la loro firma radar.

I velivoli stealth sono composti principalmente da materiali compositi avanzati, che includono fibre di carbonio e polimeri, la composizione esatta dei materiali utilizzati nei velivoli stealth è spesso classificata e soggetta a segreti militari. Tuttavia, in linee generali, i velivoli stealth sono costruiti principalmente con una combinazione di:

Compositi avanzati: Questi includono fibre di carbonio e materiali polimerici per ottenere leggerezza, resistenza e forme aerodinamiche specifiche. Materiali assorbenti le onde radar (RAM):Questi materiali sono progettati per assorbire piuttosto che riflettere le onde radar. Solitamente composti da una miscela di polveri metalliche o carburi, vengono applicati sulla superficie dell’aeromobile. Rivestimenti radar-assorbenti: Strati speciali applicati per assorbire ulteriormente le onde radar e ridurre le riflessioni. Vetro conduttivo: Nei cockpit e in sezioni esposte, può essere utilizzato vetro conduttivo che offre trasparenza per i sensori ma contribuisce anche a ridurre le riflessioni radar.

La Geometria stealth

Questi veicoli hanno una struttura molto particolare, infatti

gli angoli acuti in essi, generalmente compresi tra 60 e 90 gradi, riducono la riflessione delle onde radar, deviandole lontano dalla sorgente di rilevamento, gli aeromobili sono concepiti in modo olistico, considerando forma, fusoliera e ali.

Gli aeromobili stealth come il F-117 Nighthawk e il B-2 Spirit sono esempi di come questa tecnologia venga implementata per scopi militari. Tuttavia, il concetto di tecnologia stealth può anche essere esteso ad altre aree, come veicoli terrestri e navali.