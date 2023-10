Sapevate che gli aerei commerciali possono raggiungere velocità paragonabili a quelle delle più potenti auto da pista ?!

Erroneamente siamo abituati a pensare che per raggiungere grandi velocità sulle piste bisogna trovarsi alla guida di auto sportive quali: Ferrari, Lamborghini, Mercedes.

Ebbene, per tutti gli amanti della velocità estrema e di quella sensazione di spinta che si prova nel momento di massima accelerazione di un veicolo, sappiate che potreste provare le stesse emozioni a bordo di normalissimi aerei commerciali.

Sapete quanto tempo impiegano gli aerei per raggiungere la velocità di decollo ?

Beh i numeri sono davvero sbalorditivi.

Aerei commerciali, numeri da capogiro

Se siete interessati a vedere con i vostri occhi il momento di massima accelerazione degli aerei prima del decollo, su YouTube potrete trovare davvero un gran numero di video.

Ma per darvi già un’idea dell’effettiva potenza di questi macchine con le ali, vi forniamo, di seguito, alcuni esempi dei modelli più potenti attualmente in circolazione.

Il Boeing 737.

Impiega appena 8,07 secondi per raggiungere i 100 km/h e 9,07 secondi per raggiungere i 200 km/h;

L' Airbus A320. Impiega tra i 9,5 e i 10 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e 10,5 secondi per raggiungere i 200 km/h;

Il Boeing 747-400. Che impiega tra i 12 e i 13 secondi per raggiungere i 100 km/h e 11 secondi per raggiungere i 200 km/h;

L' Airbus A380. Richiede tra 14 e i 15 secondi per raggiungere i 100 km/h per raggiungere i 200 km/h.

Ovviamente, come per qualsiasi vettura, il raggiungimento di una data velocità e del massimo momento di accelerazione è influenzato anche da alcuni fattori esterni

Come per esempio le condizioni metereologiche.

Tuttavia, è interessante pensare come per ottenere lo stesso brivido che si prova a bordo di una qualunque auto da corsa, basta prendere un biglietto aereo e godersi il viaggio.