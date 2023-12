Il Natale si sta avvicinando e il team di Epic Games Store ha avviato il countdown verso il 25 dicembre con una serie di regali per tutti gli utenti. La piattaforma, come sempre, sta elargendo una serie di giochi per PC in forma totalmente gratuita.

Secondo le indiscrezioni, Epic Games Store regalerà agli utenti ben 17 giochi fino al 4 gennaio. La giornata di ieri è stata dedicata al titolo DNF Duel mentre il gioco di oggi è Melvor Idle.

Tutti gli utenti iscritti alla piattaforma possono riscattare il gioco in forma assolutamente gratuita senza obbligo di ulteriori acquisti. Basterà collegarsi al seguente link per aggiungere il titolo al carrello e procedere all’acquisto di zero euro. Una volta collegato al proprio account, sarà possibile giocarsi per sempre.

Stando alla descrizione, Melvor Idle si configura come un gioco d’avventura ispirato a RuneScape. Gli utenti dovranno padroneggiare le varie abilità per poter superare le sfide di difficoltà sempre crescente. Bisognerà imparare a sfruttare al meglio ogni abilità per ottenere vantaggi importanti all’interno del gioco.

Oltre al classico approccio incentrato sulla raccolta delle risorse, bisognerà anche imparare ad affrontare ogni tipo di battaglia. All’interno del gioco sono presenti oltre cento mostri di varia tipologia che richiedono quindi approcci diversi per ogni sfida.