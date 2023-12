I più fidi compagni di viaggio a nostra disposizione al giorno d’oggi sono senza dubbio i nostri smartphone, oramai gran parte del tempo lo passiamo infatti ad utilizzare il nostro device elettronico per restare sempre connessi con tutti e tutto.

Effettivamente nell’ultimo decennio il tempo di utilizzo dei nostri smartphone è aumentato in modo esponenziale dal momento che questi ultimi sono stati sempre maggiormente integrati con tutte le possibili attività necessarie agli utenti durante la loro routine giornaliera.

Secondo recenti studi però tutto ciò può avere delle controindicazioni importanti dal momento che lo smartphone potrebbe nuocere alla nostra salute.

Non usare troppo lo smartphone

Recenti studi hanno dimostrato una crescita esponenziale nel numero di ore trascorse ad utilizzare lo smartphone, soprattutto della fascia giovane della popolazione, è infatti aumentato in modo importante utilizzo del device e di conseguenza il numero di ore che trascorre online senza pensare appunto al mondo reale, ciò può avere delle ripercussioni importanti dal momento che affatica la vista e soprattutto espone costantemente a un discreto quantitativo di radiazione elettromagnetica.

Ad esacerbare il tutto ci ha pensato anche il fattore pandemia, infatti dopo la pandemia di coronavirus il numero di ore media della popolazione trascorse ad utilizzare lo smartphone è aumentato di una percentuale decisamente importante soprattutto nella fascia giovane della popolazione che sfrutta molto i social anche se non al di sopra del limite di età, sfruttando magari l’account dei propri genitori e utilizzando dunque un social non pensato per la loro fascia di età e che dunque non li protegge.