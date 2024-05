Su Amazon Prime Video sta per arrivare Eagle Pictures. Infatti, la società di distribuzione e produzione cinematografica in Italia ha annunciato l’arrivo sulla piattaforma streaming. Il debutto arriva in concomitanza con il lancio di Eagle No Limits, ovvero un nuovo canale tematico dedicato ai film thriller, action e carichi di suspense.

Con le novità arrivate su Prime Video gli appassionati del genere potranno approfittare di questa occasione unica per vedere alcune pellicole cult intramontabili oltre le recenti uscite cinematografiche.

Eagle Pictures sbarca su Prime Video

Tra i film che sbarcheranno sulla piattaforma Prime Video con l’arrivo di Eagle Pictures troviamo John Wick, la storia di un killer in cerca di vendetta, con Keanu Reeves ed anche il thriller claustrofobico Mine con Armie Hammer.

E non è tutto. Tra gli arrivi sulla piattaforma c’è anche Attacco al potere 2 con Gerard Butler, un film action adrenalinico. Si aggiunge Bastille Day – Il colpo del secolo, un heist movie con Richard Madden ed Idris Elba.

Come annunciato, il canale tematico Eagle No Limits, non proporrà solo i film più recenti, ma include anche alcuni grandi classici come Hooligans, il film che mostra il mondo delle tifoserie inglesi, con Charlie Hunnam ed Elijah Wood. O anche Banlieue 13 e il suo remake Brick Mansions con Paul Walker.

Tutti gli appassionati avranno la possibilità di accedere, tramite Prime Video, al canale Eagle No Limits. Inizialmente è prevista, per tutti gli utenti, una prova gratuita di sette giorni, alla fine quella quale bisognerà sottoscrivere un nuovo abbonamento se interessati ad usufruire del nuovo canale offerto sulla piattaforma. Il costo mensile della sottoscrizione sarà di 4,99 euro. L’arrivo di Eagle Pictures su Prime Video offre una nuova opportunità per gli utenti della piattaforma che desiderano arricchire il catalogo a propria disposizione. Le informazioni utili per procedere vengono fornite da Amazon nell’apposita sezione dedicata.